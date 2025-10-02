Cómo es el programa provincial que busca impulsar la producción de café en Tucumán

En cuanto al potencial económico, Casañas remarcó que Argentina importa más de 500 millones de dólares en café, y que el desafío es que Tucumán pueda cubrir un 30% de esa demanda en el futuro. “Podríamos generar un negocio que giraría en torno a los 3.000 millones de dólares a lo largo de los años. No es inmediato, pero es un proceso con impacto en el empleo y en la creación de oportunidades para los emprendedores”, afirmó.