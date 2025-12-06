Secciones
SociedadSalud

Estados Unidos deja de recomendar la vacuna de la hepatitis B para los recién nacidos

Donald Trump dijo que se trata de "una decisión muy buena". Critican la medida.

Hace 2 Hs

Un comité de expertos designados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, decidió este viernes que se deje de recomendar la vacuna de la hepatitis B para los recién nacidos.

La decisión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) fue adoptada por ocho votos contra tres, y va en contra de la opinión de muchos médicos. Ahora deberá ser cumplida por las autoridades federales y pondrá fin a la actual política de prevención del país después de más de 30 años en vigor.

Según la nueva directiva, la administración de una primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B -de tres en total- en los primeros minutos de vida solo se recomendará a los individuos cuya madre haya sido diagnosticada como portadora de la enfermedad.

En caso de que la madre haya dado negativo, el comité asesor recomienda a los padres consultar con un médico para determinar "si desean vacunar al bebé" y cuándo.

Controversia por la medida

El presidente Donald Trump calificó la medida como "una decisión muy buena" en su plataforma Truth Social.

Antes la recomendación era la vacunación universal justo después del nacimiento para prevenir contagio madre-hijo en caso de que la madre tuviese la enfermedad y no lo supiera.

"Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños", afirmó Susan J. Kressly, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, en un comunicado.

Tres miembros del panel también se opusieron a la medida, al señalar la ausencia de elementos que justifiquen algún beneficio con el cambio.

"No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño", alertó el doctor Cody Meissner antes de la votación, una de las pocas voces de disenso en el comité, que fue completamente reorganizado por Kennedy.

La hepatitis B es una enfermedad viral del hígado, que puede transmitirse por vía sexual y por la sangre, y expone a las personas afectadas a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.

Bajo la dirección de Kennedy, el ACIP está integrado por personas a menudo criticadas por la comunidad científica por su falta de experiencia o por difundir teorías que fomentan el escepticismo sobre las vacunas.

Temas Donald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia
1

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)
2

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”
3

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino
4

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez
5

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura
6

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

Más Noticias
La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Comentarios