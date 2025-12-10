Allanamientos en el fútbol argentino: clubes se despegan de Sur Finanzas en medio del escándalo

Los allanamientos realizados este martes en la causa que investiga a Sur Finanzas volvieron a colocar a Claudio “Chiqui” Tapia bajo una fuerte presión institucional. La empresa, señalada en la Justicia por presuntas maniobras de corrupción y vínculos con dirigentes de la AFA, quedó en el centro del operativo que alcanzó a la sede de la Asociación, el predio de Ezeiza y a numerosos clubes del fútbol argentino. En ese contexto, varias instituciones salieron rápidamente a despegarse del financista investigado y de cualquier posible conexión con el presidente de la AFA.
Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, fue el primero en emitir un comunicado tras el masivo movimiento judicial. Allí aclaró que el club “no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, y que el único nexo fue un acuerdo de sponsoreo limitado a la exhibición de la marca. La dirigencia subrayó que la institución está “a plena disposición de la Justicia” para entregar toda la documentación requerida, reforzando su compromiso con la transparencia.
Poco después se sumó Los Andes, que además de remarcar que Sur Finanzas solo actuó como auspiciante, anunció que iniciará acciones legales contra la firma por incumplimiento de pago. El club explicó que la relación se limitó estrictamente al patrocinio y que, tras intimar sin éxito a la empresa, su Departamento Legal ya fue autorizado a avanzar con una demanda. En un mensaje dirigido a socios y socias, la Comisión Directiva aseguró que toda la documentación está disponible para las autoridades.
Temperley también recibió una orden de allanamiento y reaccionó con un comunicado institucional en el que informó que colaboró desde el primer momento con el procedimiento. La entidad destacó que tiene sus memorias y balances aprobados y que la transparencia es “un valor central” en su funcionamiento. Aclaró además que, debido al operativo, la administración permaneció cerrada durante la jornada.
San Lorenzo, por su parte, informó que tanto su sede administrativa como la Ciudad Deportiva fueron allanadas en el marco de la investigación. La institución destacó que todos sus empleados colaboraron con los requerimientos de la Policía Federal y el ARCA y reiteró que el club siempre está a disposición de la Justicia, evitando cualquier especulación sobre supuestos vínculos con la empresa investigada o con Tapia.
Qué sucedió durante los operativos
Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, alcanzaron a 35 puntos distintos, entre ellos la AFA -donde se secuestró documentación y equipos electrónicos- y una lista de instituciones que incluye a Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central (club históricamente ligado a la familia Tapia), Argentinos Juniors, Morón, Platense, Banfield, Acassuso, Deportivo Armenio, Brown de Adrogué, Los Andes y Excursionistas.
El avance de la causa vuelve a poner en foco el entramado financiero alrededor de la AFA y su conducción. Mientras la Justicia continúa recopilando pruebas, los clubes buscan despejar cualquier sospecha y marcar distancia de una investigación que ya sacude al fútbol argentino y vuelve a apuntar políticamente al presidente de la Asociación.