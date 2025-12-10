Allanamientos en el fútbol argentino: clubes se despegan de Sur Finanzas en medio del escándalo

Los allanamientos realizados este martes en la causa que investiga a Sur Finanzas volvieron a colocar a Claudio “Chiqui” Tapia bajo una fuerte presión institucional. La empresa, señalada en la Justicia por presuntas maniobras de corrupción y vínculos con dirigentes de la AFA, quedó en el centro del operativo que alcanzó a la sede de la Asociación, el predio de Ezeiza y a numerosos clubes del fútbol argentino. En ese contexto, varias instituciones salieron rápidamente a despegarse del financista investigado y de cualquier posible conexión con el presidente de la AFA.