Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Por un momento a comienzos de este año, de lo único que se habló en el ámbito hogareño, el espectáculo y hasta en la política fue sobre unas empanadas. Un comentario del reconocido actor Ricardo Darín desató un debate impensado que llegó incluso a la disputa por la inflación y el poder adquisitivo. Tras unos meses de su descargo por el precio de esta comida, el actor visitó a Mario Pergolini en su programa y charlaron de todo, entre eso, por la polémica del plato regional.