Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Por un momento a comienzos de este año, de lo único que se habló en el ámbito hogareño, el espectáculo y hasta en la política fue sobre unas empanadas. Un comentario del reconocido actor Ricardo Darín desató un debate impensado que llegó incluso a la disputa por la inflación y el poder adquisitivo. Tras unos meses de su descargo por el precio de esta comida, el actor visitó a Mario Pergolini en su programa y charlaron de todo, entre eso, por la polémica del plato regional.
La última edición de “Otro día perdido” tuvo un invitado de talla internacional. El héroe de El Eternauta, uno de los más prolíficos actores y multipremiado intérprete, Ricardo Darín se sentó en el sillón de los estudios de ElTrece y junto a Mario Pergolini, en su formato “Late night Show”, abarcaron los distintos asuntos que envolvieron en el último tiempo al protagonista de El secreto de sus ojos, entre ellos, el debate por las empanadas y su última serie de Netflix.
El comienzo de un comentario polémico
Ricardo Darín se sentó frente a Mario Pergolini y el público y con total sinceridad a referirse al comentario que ya se volvió una anécdota nacional. En un principio pensó que era “Una gilada” pero al ver cómo el debate se viralizaba en las redes sociales se dio cuenta que nada de ello era solo una anécdota. “No lo podía creer”, admitió al recordar las 48 horas posteriores a su comentario.
El actor explicó con ironía cómo nació aquel descargo sobre el precio de las empanadas, que surgió por una conversación matutina dentro de casa, cuando su esposa le tiró un “¿vos tenés idea cuál es el precio de las empanadas?. Darín le preguntó por la cifra y la respuesta inmediata fue el descreimiento. “Me quedó grabado. Todo me venía apareciendo caro pero esta fue la gota que rebasó el vaso”, afirmó el actor.
“Se ve que me quedó clavado en la médula”, admitió, explicando que esa conversación ocurrió el mismo día en que debía asistir al programa de Mirta Legrand, donde repitió aquella cifra. “Perdonenme, no fue una referencia a lo mejor muy alegre”.
Lo que pasó después del programa de Mirta
¿Cómo fueron esas primeras 48 horas para vos? , le consultó Pergolini. “No lo podía creer”, respondió el actor rápidamente. Los mensajes no dejaban de llegarle: desde vecinos de San Justo ofreciéndole empanadas a doce mil pesos hasta gente advirtiendo que “le estaban robando”. El actor imitó algunos de los comentarios que le mandaron:“‘Ricardo querido, te están afanando, la empanada de pollo acá vale $2400’”, contó Darín y confesó: “fue todo un descalabro eso”.
La situación alcanzó niveles insospechados. Los dibujitos del “Empanadarín” inundaron las redes, y hasta la marca de empanadas que supuestamente frecuentaba la familia registró un aumento del 25% en sus ventas.
Un comentario repetido y una enseñanza
“Debe ser difícil para vos comprar empanadas ahora”, le tiró finalmente Pergolini a su entrevistado, a lo que Darín respondió entre risas: “Yo no compro empanadas, es esta mujer”, advirtió en tono broma. Darín reveló con ironía que la empresa jamás le envió “ni una empanada” de cortesía, a pesar de tener el local “a la vuelta” de su casa. “No fui nunca más”, aseguró entre risas.
Con su característico humor, el protagonista de “El secreto de sus ojos” reflexionó sobre cómo un comentario doméstico puede convertirse en fenómeno nacional. “Mirá si yo repito todas las cosas que me dice mi mujer, termino preso”, bromeó.
Finalmente, cansado del tema, pidió clemencia: “Se acabó el tema empanadas, olvidémonos, no digamos más la palabra empanada”.