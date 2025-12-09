El mensaje navideño de WhatsApp que está alarmando a los usuarios del mundo: cómo protegerse

Aunque la época navideña invite a la generosidad y al dar sin recibir nada a cambio, hay quienes aún buscan algún beneficio de la atmósfera festiva. Así es como en otros países del mundo se elevaron las alertas por mensajes fraudulentos vía WhatsApp que lograban robar información delicada a través de la promesa de un regalo especial.
La estafa de "regalos Cadbury" es una que vuelve a circular cada año, y el 2025 no estuvo exento de nuevos casos. En 2022 se registraron este tipo de estafas que consisten en un mensaje de invitación a un sorteo de los famosos chocolates británicos "Cadbury". Junto con el texto se muestra un enlace fraudulento a una página donde ocurre el supuesto concurso. La interfaz es sumamente convincente, lo que genera que muchas personas sean engañadas con esta trampa.
¿En qué consiste la estafa navideña que circula en el mundo?
Los usuarios reciben un mensaje de Whatsapp en el que puede observarse una imagen de una selección de Chocolates Cadbury. Como indicaron desde el sitio especializado Which.co, el texto invita a visitar un sitio web sospechoso con una URL distinta del sitio real de la empresa (www.cadbury.co.uk), aparentemente con dirección rusa.
El texto hasta incluye el nombre y la dirección del usuario al que se dirige, lo que genera incluso mayor credibilidad. Es posible que los estafadores obtengan estos datos de un sitio web inseguro o que los datos personales hayan sufrido una filtración. Al hacer clic en el enlace del mensaje, el usuario accede a un sitio web de encuestas en el que se le hacen preguntas como parte de un "cuestionario" antes de "encontrar el boleto dorado".
El sitio web utiliza una imagen de marca convincente que expresa: "¡Hola, bienvenidos al Sorteo Especial de Navidad de Cadbury! Responde a este breve cuestionario, encuentra el boleto dorado y gana una exclusiva Cesta Mágica de Chocolate Navideño. Quedan 235 regalos".
Tras responder cuatro preguntas, se cuenta con tres intentos para seleccionar una caja de premios con un boleto dentro, lo que indica que la persona ganó. Se comprobó que los usuarios logran ganar al tercer intento.
En este punto, el estafador advierte que se debe compartir el enlace de WhatsApp con cinco grupos o 20 amigos (para difundir aún más la estafa) antes de poder reclamar el regalo. Por último, la víctima debe introducir sus datos personales, como su dirección doméstica, para la "entrega del premio".
¿Cómo protegerte y aumentar tu seguridad?
Si recibís este mensaje de WhatsApp, incluso si es de un amigo o familiar, podés estar seguro de que es una estafa. Asegurate de avisarle al remitente y eliminar el mensaje. No hagás clic en el enlace.
Podés aumentar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp configurando la verificación en dos pasos (2SV). Esto implica tener que realizar una comprobación adicional antes de iniciar sesión, como introducir un código.
Para hacer esto: abrí la configuración de WhatsApp, tocá 'cuenta', 'verificación en dos pasos' y activá o configurá 'PIN'. Luego, elegí e ingresá un PIN de seis dígitos y confirmalo.
También podés proporcionar una dirección de correo electrónico para restablecer la verificación en dos pasos: tocá "siguiente", luego confirmá la dirección de correo electrónico y presioná "guardar" o "listo".
Si recibís este mensaje de un número desconocido, podés denunciar al remitente en WhatsApp: abrí el chat, tocá sus datos de contacto y seleccioná "Bloquear y denunciar".