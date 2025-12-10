Cómo comprar las entradas para el show de Rosalía en Argentina y cuánto salen

La confirmación oficial del show de Rosalía en el Movistar Arena disparó la demanda de entradas para los shows programados el 1° y 2 de agosto de 2026. La cantante española presentará su álbum Lux en el país, luego de su reciente gira promocional y del anuncio de un tour que la llevará por distintas ciudades de Europa y América.
Según el cronograma, la segunda etapa de venta será abierta a todos los medios de pago. La venta general se habilitará el miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana, con la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito y débito. Todas las operaciones deberán realizarse a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, que además ofrece hasta seis cuotas sin interés para los clientes de Santander Río.
¿Cuánto salen las entradas para el show de Rosalía en el Movistar Arena?
Los valores de las localidades varían según la cercanía al escenario y el sector elegido. La lista de precios iniciales es la siguiente:
- Platea Alta: desde $95.000
- Campo parado: desde $160.000
- Platea Baja: desde $205.000
Estos montos corresponden al valor neto de la entrada. El precio final aumenta debido al costo por servicio que aplica la ticketera al momento de la transacción.
Cómo comprar las entradas para el show de Rosalía en Argentina
El sistema digital requiere una serie de pasos específicos para concretar la operación de forma exitosa. Los usuarios deben tener una cuenta activa en el portal del estadio.
- Ingresar al sitio web del Movistar Arena con su usuario y contraseña.
- Seleccionar el evento: buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Rosalía.
- Elegir la fecha: Seleccionar la fecha del concierto y hacer clic en “Comprar entradas” o el botón equivalente.
- Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación: Elegir la ubicación o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la cantidad de entradas que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción.
- Pagar: Completar los datos personales y el método de pago, que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito.
- Confirmación: El sistema procesa el pago y envía un correo electrónico con las entradas en formato digital para su descarga o impresión.