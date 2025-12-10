Cómo comprar las entradas para el show de Rosalía en Argentina y cuánto salen

Según el cronograma, la segunda etapa de venta será abierta a todos los medios de pago. La venta general se habilitará el miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana, con la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito y débito. Todas las operaciones deberán realizarse a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, que además ofrece hasta seis cuotas sin interés para los clientes de Santander Río.