La reacción de terror de Rosalía en plena entrevista: ¿cuál fue el hecho que la incomodó?

Rosalíase volvió viral en redes sociales, aunque esta vez no fue por algo musical. Se trata del video que la muestra como protagonista es un blooper capturado durante su gira promocional en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estrella se encontraba al pie del emblemático Cristo Redentor, un lugar especial para ella, ya que su disco explora la fe y la búsqueda de lo divino.
El incidente se registró durante una entrevista para TV Globo, y la reacción espontánea de la artista al ver el insecto sorprendió a la audiencia. Mientras dialogaba con la periodista Ana Carolina Raimundi, la cantante española fue asaltada por una cucaracha voladora, un hecho que desató su pánico. Su reacción se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, donde los usuarios reaccionaron masivamente ante el miedo evidente de la celebridad.
La reacción de Rosalía ante una cucaracha en plena entrevista
La reacción de la cantante fue capturada por la cámara en el momento exacto en que vio al bicho y se levantó de su silla. Su terror fue palpable para todos los presentes, pues la artista gritó: "¡Waw, un bicho!", gritó la artista, súper nerviosa. El insecto, confirmado como una cucaracha voladora por la periodista, generó que la española abandonara el set de la entrevista.
La reacción de la cantante continuó por unos segundos, dejando ver su angustia profunda. La artista expresó su desesperación al decir: "¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!", siguió Rosalía, sin ocultar su miedo por las cucarachas. Una vez que el insecto desapareció y ella recuperó la calma, la estrella se disculpó con el equipo de producción antes de retomar el diálogo.
Los comentarios del video viral de Rosalía
El blooper protagonizado por la artista en la televisión brasileña rápidamente se convirtió en un fenómeno de conversación en las plataformas digitales. Muchos usuarios comprendieron el susto de la cantante, bromeando sobre el tamaño del animal: "Eso no era una cucaracha, era un toro".
La angustia de la artista despertó una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes se identificaron con el miedo que causan estos insectos. Algunos internautas manifestaron su apoyo: "Rosalía, hermana no estás sola... Huyamos de las cucarachas voladoras juntxs".