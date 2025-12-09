La reacción de terror de Rosalía en plena entrevista: ¿cuál fue el hecho que la incomodó?

Rosalíase volvió viral en redes sociales, aunque esta vez no fue por algo musical. Se trata del video que la muestra como protagonista es un blooper capturado durante su gira promocional en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estrella se encontraba al pie del emblemático Cristo Redentor, un lugar especial para ella, ya que su disco explora la fe y la búsqueda de lo divino.