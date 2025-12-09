Secciones
EspectáculosFamosos

La reacción de terror de Rosalía en plena entrevista: ¿cuál fue el hecho que la incomodó?

La estrella se encontraba al pie del emblemático Cristo Redentor, un lugar especial para ella, ya que su disco explora la fe y la búsqueda de lo divino.

La reacción de terror de Rosalía en plena entrevista: ¿cuál fue el hecho que la incomodó? Rosalía durante la entrevista en Brasil
Hace 6 Min

Rosalíase volvió viral en redes sociales, aunque esta vez no fue por algo musical. Se trata del video que la muestra como protagonista es un blooper capturado durante su gira promocional en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estrella se encontraba al pie del emblemático Cristo Redentor, un lugar especial para ella, ya que su disco explora la fe y la búsqueda de lo divino.

Rosalía Lux Tour llega a Argentina: cuándo se presentará la artista en Buenos Aires

Rosalía Lux Tour llega a Argentina: cuándo se presentará la artista en Buenos Aires

El incidente se registró durante una entrevista para TV Globo, y la reacción espontánea de la artista al ver el insecto sorprendió a la audiencia. Mientras dialogaba con la periodista Ana Carolina Raimundi, la cantante española fue asaltada por una cucaracha voladora, un hecho que desató su pánico. Su reacción se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, donde los usuarios reaccionaron masivamente ante el miedo evidente de la celebridad.

La reacción de Rosalía ante una cucaracha en plena entrevista

La reacción de la cantante fue capturada por la cámara en el momento exacto en que vio al bicho y se levantó de su silla. Su terror fue palpable para todos los presentes, pues la artista gritó: "¡Waw, un bicho!", gritó la artista, súper nerviosa. El insecto, confirmado como una cucaracha voladora por la periodista, generó que la española abandonara el set de la entrevista.

La reacción de la cantante continuó por unos segundos, dejando ver su angustia profunda. La artista expresó su desesperación al decir: "¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!", siguió Rosalía, sin ocultar su miedo por las cucarachas. Una vez que el insecto desapareció y ella recuperó la calma, la estrella se disculpó con el equipo de producción antes de retomar el diálogo.

Los comentarios del video viral de Rosalía

El blooper protagonizado por la artista en la televisión brasileña rápidamente se convirtió en un fenómeno de conversación en las plataformas digitales. Muchos usuarios comprendieron el susto de la cantante, bromeando sobre el tamaño del animal: "Eso no era una cucaracha, era un toro".

La angustia de la artista despertó una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes se identificaron con el miedo que causan estos insectos. Algunos internautas manifestaron su apoyo: "Rosalía, hermana no estás sola... Huyamos de las cucarachas voladoras juntxs".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rosalía en Argentina: comenzó la preventa de entradas para el LUX Tour en el Movistar Arena

Rosalía en Argentina: comenzó la preventa de entradas para el LUX Tour en el Movistar Arena

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

Shakira emocionó a los argentinos con su homenaje a Gustavo Cerati: así fue el momento más vibrante de la noche

Shakira emocionó a los argentinos con su homenaje a Gustavo Cerati: así fue el momento más vibrante de la noche

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

Ahora podés comparar tu Spotify Wrapped con hasta 10 amigos: ¿cómo activar el modo party?

Ahora podés comparar tu Spotify Wrapped con hasta 10 amigos: ¿cómo activar el modo party?

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
4

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

A 40 años de una desmesura argentina
6

A 40 años de una desmesura argentina

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Comentarios