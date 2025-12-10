El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir en otra jornada calurosa

El calor se hará sentir de nuevo hoy en Tucumán y en el resto de la región y, según el pronóstico del tiempo, se espera nubosidad variable y una temperatura máxima que llegaría hasta los 33 °C. Las lluvias podrían regresar recién el jueves, para cerrar la semana con algo de alivio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que la mañana del miércoles comenzó con una temperatura mínima fue de 17 °C y que la nubosidad fue de apenas un 20%. La humedad superó el 80% y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros. Los vientos fueron suaves desde el noreste.
La nubosidad se volverá variable durante la mañana y para el mediodía se anuncia una temperatura media de 29 °C, con una humedad relativa del 47%. Los vientos serán leves desde el sector este.
Las horas más calurosas de la jornada se sucederán durante la siesta, cuando la temperatura alcance su máximo anunciado de 33 °C, mientras que la sensación térmica sería de al menos unos 34 °C. La nubosidad se elevará hasta el 70% y la humedad se reducirá hasta el 40%.
A la noche la nubosidad será de al menos un 80% y la humedad relativa subirá por encima del 60%. La temperatura bajará hasta los 26 °C y los vientos serán suaves desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para el jueves, el SMN anticipa cielo despejado por la mañana, con una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C. El cielo comenzaría a cubrirse cerca del mediodía y se anuncian lluvias a partir de la siesta. Esas condiciones climáticas se extenderán durante la noche y la mañana del viernes. La mínima sería de 18 °C y la máxima de 27 °C. No se descartan precipitaciones aisladas durante la noche.