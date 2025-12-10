El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir en otra jornada calurosa

Para el jueves, el SMN anticipa cielo despejado por la mañana, con una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C. El cielo comenzaría a cubrirse cerca del mediodía y se anuncian lluvias a partir de la siesta. Esas condiciones climáticas se extenderán durante la noche y la mañana del viernes. La mínima sería de 18 °C y la máxima de 27 °C. No se descartan precipitaciones aisladas durante la noche.