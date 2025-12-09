Sorpresa: Guillermo "Bebe" Acosta no será tenido en cuenta en Atlético Tucumán

El primer día de pretemporada arrojó novedades importantes en Atlético Tucumán. Guillermo "Bebé" Acosta confirmó que no será tenido en cuenta para la próxima temporada.
El capitán del "Decano" se retiró de la práctica en el complejo Ojo de Agua cabizbajo, dejando ver que algo importante había ocurrido. Tras la insistencia de la prensa, lo confirmó con una frase corta pero contundente: “No voy a seguir”.
El jugador de 37 años reconoció que fue el entrenador, Hugo Colace, quien le comunicó la decisión. "No me lo esperaba, porque tengo contrato por un año más. Pero también sabía que esto viene por otro lado. Hugo en esto no tiene nada que ver, así que estoy agradecido con todo el cuerpo técnico", expresó.
Acosta se mostró visiblemente golpeado por la noticia, pero intentó mantener la templanza al analizar la situación: "jugué los últimos tres partidos cuando lo necesitaban y me voy tranquilo porque sé que hice las cosas bien en el club durante todos estos años. Ahora tengo que arreglar la rescisión del contrato para irme bien, porque no me quiero ir mal ni con el presidente ni con nadie del club".
Cuando le preguntaron si la decisión responde a cuestiones deportivas, reconoció: "No sé… hay que preguntarle a ellos. A mí, Hugo fue el que dio la cara, nada más. Pero me voy tranquilo porque sé que no es por esa parte. Yo le dije: ‘Tranquilo, Hugo, gracias por decírmelo en el primer día de la pretemporada, así puedo buscar dónde jugar este último año que me queda’.
Más adelante, fue incluso más claro: "todos sabemos cuál es el problema. El tema es que mandan a un entrenador a decirme que no me van a tener en cuenta. Pero no quiero irme mal con nadie. Quiero arreglar de la mejor manera y poder irme bien, porque el día de mañana puedo volver a ver un partido y disfrutar de otra manera. Eso sería lo ideal para mí".
También dejó un mensaje para los hinchas decanos: "gracias por todos los años, por el apoyo. Me quedo con los mejores momentos de la historia del club. Es difícil salir así, pero estoy tranquilo. Ahora llego a casa con una noticia para mi señora y mi hijo… pero si me tengo que trasladar a otra provincia o donde me toque jugar, lo voy a tener que hacer".
Finalmente, despejó cualquier duda sobre un posible retiro. "Me queda rato. Me siento bien, eso es lo importante. Sé que estoy a la altura porque lo demostré en los últimos tres partidos, y creo que eso lo vieron todos. Al hincha le quiero agradecer por el cariño y por lo que me hicieron sentir en el último partido con Godoy Cruz acá. Me quedo con ese recuerdo".
Lo cierto es que ahora el futbolista deberá negociar su salida con la institución, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2026. El club deberá acordar una rescisión o, en caso contrario, el equipo que lo pretenda tendrá que pagar por su ficha.