Voces jóvenes, en Panorama Tucumano: “Necesitamos que las mentes brillantes se queden en el país”

Anoche, Panorama Tucumano, el programa de LG Play, presentó un debate con jóvenes de distintos puntos de la provincia para conocer cómo miran la Argentina actual y qué imaginan para su propio futuro. El encuentro se dio en el marco del reconocimiento que la Secretaría de Juventud provincial realizó a 150 jóvenes por su esfuerzo, talento y compromiso en diversas áreas; de allí se convocó a un grupo representativo para aportar su mirada.
Participaron del diálogo Bárbara Simón, creadora del programa Acompañar a Quienes Acompañan; Franco Gutiérrez, técnico en informática y emprendedor de carpintería y herrería; Leo Romano, licenciado en Enfermería y cantante, participante de La Voz Argentina; Lourdes Victoria, licenciada en Física con tesis en el Centro Aeroespacial Alemán; Luciano Castillo, psicólogo y referente de Participación Adolescente en MUNA Unicef Tafí Viejo; y Luis Décima, emprendedor del ámbito inmobiliario y vicepresidente de la fundación Creando Sonrisas.
Balance de año
La primera consigna de la noche fue dar una opinión como ciudadanos en un balance de año. Con paletas de colores rojo, verde y amarillo, el resultado quedó dividido entre quienes eligieron regular y bueno. Simón explicó su elección con una mirada crítica: “Me hubiese gustado que este año se hable sobre derechos humanos y salud mental”, explicó. Gutiérrez también eligió el amarillo y vinculó su decisión con la situación económica: “En mi rubro, la preocupación es generalizada en la compra de materiales: sube el dólar y suben los precios; se mantiene estable el dólar y siguen subiendo los precios”, dijo. Romano sostuvo una mirada más optimista: “Creo que se está poniendo énfasis en la juventud”.
Victoria reconoció el contexto adverso para la investigación, pero eligió el verde: “No estoy de acuerdo con el desfinanciamiento que ha tenido la investigación pero me permití ser optimista y egoísta también, porque fue un año lleno de nuevos desafíos personales. Me propuse tener una mirada esperanzadora en la investigación”.
Otro tema tratado fue la educación financiera. Según datos recabados, uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 24 años aprende sobre dinero en redes sociales. Castillo advirtió sobre los riesgos y las necesidades. “Debemos considerar que estos datos reflejan una necesidad de saber. Es una demanda que tienen que ver el Estado”, agregó y contó que Unicef lanzó la plataforma Oportunidades Únicas para brindar capacitaciones a los jóvenes en estos temas. Victoria definió el escenario como un arma de doble filo. “Por un lado tenemos a mano las redes sociales para obtener la información fácil pero, por el otro podemos caer en fake news”, dijo.
El bienestar digital
El debate también alcanzó al bienestar digital, a partir de una declaración de la cantante Rosalía sobre la necesidad de desconectarse de las redes para bajar la dopamina. Romano contó su experiencia. “Me volví obsesivo a estar pendiente de los seguidores y las vistas”, comentó. Simón aportó una mirada social. “Antes, nuestros padres desconectaban después del trabajo, ahora no nos pasa eso”, contó.
Quedarse o irse
El último tópico tuvo que ver con el futuro. Según un estudio de la consultora Isasi Burdman, más del 60% de los sub 35 prefiere quedarse a trabajar desde Argentina. Victoria, con experiencia laboral en el exterior, explicó su elección de base en el país: “No quiere decir que sea imposible progresar en el campo de investigación si te quedás pero en este sentido, abre muchas posibilidades. También pienso que este revés en cuanto a irse del país, tiene que ver con el recibimiento poco amigable que tienen los inmigrantes en otros países y que cada vez es más difícil burocráticamente, viajar”. Décima celebró ese cambio de perspectiva. “El cambio es bueno y me alegra. Necesitamos que las mentes brillantes se queden en pos de mejorar la economía del país”, afirmó.