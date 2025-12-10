Voces jóvenes, en Panorama Tucumano: “Necesitamos que las mentes brillantes se queden en el país”

Quedarse o irse

El último tópico tuvo que ver con el futuro. Según un estudio de la consultora Isasi Burdman, más del 60% de los sub 35 prefiere quedarse a trabajar desde Argentina. Victoria, con experiencia laboral en el exterior, explicó su elección de base en el país: “No quiere decir que sea imposible progresar en el campo de investigación si te quedás pero en este sentido, abre muchas posibilidades. También pienso que este revés en cuanto a irse del país, tiene que ver con el recibimiento poco amigable que tienen los inmigrantes en otros países y que cada vez es más difícil burocráticamente, viajar”. Décima celebró ese cambio de perspectiva. “El cambio es bueno y me alegra. Necesitamos que las mentes brillantes se queden en pos de mejorar la economía del país”, afirmó.