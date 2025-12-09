Conmovedor rescate en Las Cejas: policías le salvaron la vida a un niño que cayó dentro de un pozo de cinco metros de profundidad

Un operativo de emergencia desarrollado en la siesta de este martes en Las Cejas terminó con un desenlace alentador: un niño de ocho años, identificado como S.A.D., fue rescatado en perfecto estado de salud después de caer dentro de un pozo en desuso con una profundidad aproximada de cinco metros. La intervención estuvo a cargo de personal policial que actuó con rapidez para salvar al menor.