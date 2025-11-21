Secciones
Parece magia: el sencillo truco para limpiar ollas quemadas y dejarlas como nuevas

Con ingredientes que encontrás en casa, así de rápido podés limpiar tus utensilios.

Hace 15 Min

Los utensilios de cocina pueden sufrir el deterioro rápidamente. No es solo porque los restos de grasa se adhieren a la superficie cuando la apoyamos sobre la hornalla sino que también puede quemarse con el tiempo. Esto logra un aspecto de color negro muy poco atractivo y hasta a veces poco higiénico. Pero hay un truco muy sencillo que puede evitar estos escenarios.

Las redes sociales son un repositorio de testimonios muchas veces útiles. Ese fue el caso de un usuario en Instagram que compartió un simple truco para limpiar las ollas y sartenes que resultan quemadas para que parezcan prácticamente nuevas. Los internautas dieron fe de la funcionalidad con elogios: "increíble".

Las ollas y sartenes pueden arruinarse fácilmente debido a la constante exposición a altas temperaturas, lo que hace que las mismas se percudan por fuera y, en algunos casos, parezcan quemadas. Esto hace que se vean viejas e incluso sucias.

¿Cómo limpiar sartenes y ollas con este sencillo truco?

Limpiarlas es igualmente sencillo. Con 56 mil likes en Instagram, este truco de solo cuatro ingredientes se volvió viral debido a la capacidad para limpiar de forma eficaz una sartén quemada. Para hacerlo, en primer lugar, se debe esparcir un poco de sal por la superficie inferior del elemento y luego unirlo con polvo de hornear. Posteriormente, añadir líquido de lavavajillas y extenderlo con una esponja de aluminio. Tras cubrirla con servilletas de papel, debemos verter vinagre blanco sobre la mezcla y dejarlo reposar.

El usuario que demostró el experimento reveló cuando retiró todo el producto, que la sartén parecía prácticamente recién salida de la tienda y había adquirido su color original. Los comentarios advirtieron el resultado "mágico" del sencillo truco: “¡Es increíble!”, se sorprendió un usuario. “Al final, parece que acaba de llegar en un paquete”, destacó otra. Una tercera aportó una alternativa para limpiar los elementos de cocina: “Yo lo hago con bicarbonato, jabón líquido y vinagre. Se hace una pasta y lo dejo alrededor de una hora. Sale todo”, contó.​

