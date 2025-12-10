Secciones
Legisladores justicialistas pretenden que se regule el uso de la IA en la administración pública

Elevaron un proyecto.

Legisladores justicialistas pretenden que se regule el uso de la IA en la administración pública
Hace 5 Hs

Legisladores del PJ elevaron un proyecto que apunta a regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia, estableciendo pautas para “promover la transparencia, la seguridad de los datos, la ética y la mejora en la prestación de servicios públicos”. 

La iniciativa fue firmada por Raúl Roberto Moreno, con el apoyo de Roque Argañaraz, Maia Martínez, Alejandro Figueroa y Tulio Caponio. 

Entre otros puntos, prevé la creación del Registro Provincial de Sistemas de lA; la supervisión humana obligatoria; y la protección de datos y privacidad. “Un punto relevante de la propuesta es la Evaluación de Impacto Ético y de Riesgos, requisito previo para incorporar cualquier sistema de lA”, planteó Moreno.

