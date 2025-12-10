Al calabozo: ofreció ayuda a una mujer que se quedó con su moto y de un manotazo le robó el celular

Un hombre seguirá detenido por siete días al estar acusado de haberle robado el celular a la mujer a la que asistió por haber sufrido un desperfecto mecánico en la moto en la que se trasladaba.
La auxiliar fiscal Lourdes Correa informó que el hecho se registró el domingo a las 2 cuando a la víctima se le detuvo el rodado en la esquina de las avenidas Roca y Adolfo de la Vega.
En ese momento, Darío Víctor Suárez (39 años), se acercó a ella ofreciéndole auxilio. Cuando la mujer extrajo su teléfono para avisa lo que le había ocurrido, el acusado se lo quitó de un manotazo y se escapó corriendo.
Traición
“En un primer momento, el imputado se presentó como para auxiliar a la víctima, vulneró su confianza y promovió un acto de traición, ya que la mujer no lo identificaba como una persona hostil y aprovechó esta situación para sacarle el celular”, manifestó Correa.
La Policía, a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, no sólo lo identificaron, sino que además descubrieron que había ingresado a su domicilio, ubicado a metros del lugar donde ocurrió el hecho. Suárez fue detenido el domingo y ayer se realizó la audiencia en la que fue acusado de robo simple.
Correa solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 10 días, pero la magistrada interviniente dispuso que sea por siete días.