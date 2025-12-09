Secciones
La película Belén hace historia: la tucumana Camila Plaate recibió el premio Revelación y apunta a los Oscar

Belén, dirigida por narra la historia de una joven procesada por un aborto no inducido y la posterior defensa de la abogada Soledad Deza.

La actriz tucumana Camila Plaate se alzó con el premio Revelación en los Premios Martín Fierro de Cine 2025 por su actuación en la película Belén. Este reconocimiento pone ojo en el talento, destacando una obra dirigida por Dolores Fonzi y basada en un caso real de la provincia. La victoria de Camila tuvo lugar en una ceremonia conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, y transmitida por América TV.

Belén, narra la historia de una joven procesada por un aborto no inducido y la posterior defensa de la abogada Soledad Deza. Además de la consagración local de Plaate, el filme fue seleccionado por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera hacia los Premios Oscar.

El discurso de Camila Plaate al ganar el Martín Fierro

Al recibir la estatuilla, Camila Plaate pronunció un discurso lleno de emoción y fuerza. “Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difíciles. Es el peor sector. No podemos no verlo”, dijo al durante su discurso. Luego de recibir el galardón en la terna presentada por Micaela Riera y Tomás Kirzner.

En su mensaje, la artista recordó a Belén, "por supuesto, por su gran coraje y por habernos dado voces a tantas y a todas". Finalmente, Plaate cerró su discurso con un firme respaldo al cine argentino y a la provincia de donde es oriunda, expresando: “A mi provincia, Tucumán. Aguante el cine argentino. No nos van a sacar. Vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre. Gracias”.

Cómo fue el discurso anterior de Camila Plaate

La victoria en los Martín Fierro de Cine 2025 consolida un año de éxitos notables para Plaate, cuyo reconocimiento comenzó meses atrás en el extranjero. En septiembre, la actriz obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este reconocimiento internacional lo entregó Lali Espósito en una ceremonia que generó gran impacto.

El galardón en España no solo celebró su trabajo, sino que también realzó el impacto político y social del filme. En esa oportunidad, la artista argentina dedicó el premio al movimiento de mujeres de Tucumán, de Argentina y del mundo, valorando la lucha colectiva por los derechos. Además, durante la premiación en San Sebastián, la actriz mostró la cinta verde, símbolo del reclamo por el aborto legal y gratuito. En un contexto diferente, Plaate resaltó el mensaje de unidad de la película al decir que "la unión hace la fuerza".

