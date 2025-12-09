La película Belén hace historia: la tucumana Camila Plaate recibió el premio Revelación y apunta a los Oscar

El galardón en España no solo celebró su trabajo, sino que también realzó el impacto político y social del filme. En esa oportunidad, la artista argentina dedicó el premio al movimiento de mujeres de Tucumán, de Argentina y del mundo, valorando la lucha colectiva por los derechos. Además, durante la premiación en San Sebastián, la actriz mostró la cinta verde, símbolo del reclamo por el aborto legal y gratuito. En un contexto diferente, Plaate resaltó el mensaje de unidad de la película al decir que "la unión hace la fuerza".