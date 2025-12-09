Cuál es el país que destronó a Argentina como el mejor sistema de salud de Latinoamérica

Un nuevo reporte internacional volvió a poner bajo la lupa el estado de los sistemas de salud en América latina, evaluando la calidad, el acceso y los resultados sanitarios de cada país. El estudio, basado en investigaciones de The Lancet y en el Índice Compuesto de Resultados en Salud (ICRS), analizó variables clave como la esperanza de vida, la mortalidad evitable, la inversión pública y el acceso a servicios médicos.