Cuál es el país que destronó a Argentina como el mejor sistema de salud de Latinoamérica

Un nuevo reporte internacional volvió a poner bajo la lupa el estado de los sistemas de salud en América latina, evaluando la calidad, el acceso y los resultados sanitarios de cada país. El estudio, basado en investigaciones de The Lancet y en el Índice Compuesto de Resultados en Salud (ICRS), analizó variables clave como la esperanza de vida, la mortalidad evitable, la inversión pública y el acceso a servicios médicos.
Los resultados dejaron una conclusión contundente: Costa Rica es el país con el mejor sistema de salud del continente, alcanzando 90 puntos en la medición. Su posición de liderazgo se explica por factores que se sostienen en el tiempo: una alta esperanza de vida, bajos niveles de mortalidad prevenible, una fuerte atención primaria, inversión pública constante y un sistema sanitario estable e integrado.
El podio regional lo completan Chile, con 87,6 puntos, y Colombia, con 81,5 puntos, países que también registran buenos indicadores de acceso y resultados sanitarios.
El lugar de Argentina
Según el ranking, Argentina se ubicó en el séptimo lugar, con 77,4 puntos, manteniéndose dentro del top 10 latinoamericano. Aunque quedó por debajo de las naciones líderes, el país se posicionó por encima de varios sistemas sanitarios de la región y conserva un rendimiento sólido dentro del contexto continental.
El listado completo quedó conformado de la siguiente manera:
Costa Rica - 90
Chile - 87,6
Colombia - 81,5
Panamá - 85
Cuba - 83,7
Perú - 78,5
Argentina - 77,4
Ecuador - 77,1
Uruguay - 75,2
México - 71,5