Conmoción por la nueva imagen del protagonista de “Dawson’s Creek”: en 2024 anunció que tiene cáncer

James Van Der Beek no pudo estar presente en un reencuentro del elenco de la famosa serie pero envió un mensaje virtual.

Hace 4 Hs

Una reaparición inesperada del protagonista de "Dawson's Creek", la serie que fue un éxito entre finales de los 90 y principios de los 2000 generó alarma entre sus seguidores. James Van Der Beek, quien había comunicado recientemente que padece cáncer, se mostró en un evento que reunió al elenco completo de la famosa producción este lunes.

La foto del actor se viralizó rápidamente, ya que su débil figura causó gran preocupación. Esta aparición fue una sorpresa, ya que Van Der Beek había anticipado que no podría asistir al show.

Qué le pasó a James Van Der Beek

El evento que hicieron los actores de Dawson’s Creek se celebró en el Teatro Richard Rogers de Nueva York. Aunque James Van Der Beek no pudo estar, grabó un video en el que reapareció después de un tiempo para saludar a todos sus compañeros. Quien lo reemplazó en su rol fue Lin-Manuel Miranda.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, dijo, con dolor, Van Der Beek.

El actor comentó sus ganas de subir al escenario y le agradeció a cada espectador que fue para apoyar esta iniciativa vinculada a la nostalgia.

“Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y fueron tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo. Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias”, cerró.

Antes de que sucediera el evento, Van Der Beek se había lanzado a las redes para canalizar su bronca por no poder estar en el escenario. A través de Instagram, el actor de 48 años escribió que estaba “destrozado” después de desarrollar dos virus estomacales diferentes que le imposibilitaron ir a la función.

Durante el evento, la esposa del actor y sus hijos estuvieron allí. “¡Para él era importante que viniéramos!”, exclamó al subirse al escenario a cantar junto todos los actores una de las canciones de la serie, “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole.

El staff de Dawson’s Creek -que tuvo seis temporadas emitidas entre 1998 y 2003- estaba casi en su totalidad con Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps.

