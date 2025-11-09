En 2026 una de cada tres empresas eliminará el "home office" en pos de mayor productividad

Después de la pandemia, el home office se convirtió en símbolo de libertad y equilibrio. Sin embargo, tres años después, muchas empresas decidieron dar marcha atrás. Lo que parecía un cambio permanente en la cultura laboral se está desdibujando: las oficinas vuelven a llenarse y la flexibilidad empieza a ser una excepción. Y un estudio reciente de Resume Builder anticipa que una de cada tres compañías planea eliminar por completo el trabajo remoto en 2026.