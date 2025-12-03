Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

“Estamos avanzando sobre problemas históricos, que en algunos casos se relacionan con cuestiones hidráulicas y que llevan décadas de demanda. La solución no es sólo el pavimento, sino también la planificación profunda. Hoy tenemos 1.300 kilómetros de la red secundaria intervenidos y más de 160 kilómetros de la red primaria. Estamos llevando adelante una planificación integral, que busca aminorar riesgos, cuidar la vida y acompañar los caminos productivos y las oportunidades en cada punto del interior”, afirmó el ministro de Obras, Marcelo Nazur.