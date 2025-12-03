Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

Secciones
Hace 3 Hs

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirmó un avance sostenido en la mejora de la red vial provincial, con un dato que destaca por su magnitud: en los últimos dos años se intervinieron más de 1.300 kilómetros de la red secundaria, cifra que equivale a casi una vez y media la superficie total de esta categoría de caminos. 

El número, dijeron desde el Gobierno, refleja la prioridad que la Provincia otorga a la conectividad y la transitabilidad en el interior, especialmente en zonas productivas, rurales y turísticas. La iniciativa es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se enmarca en un plan estratégico que combina la recuperación de rutas turísticas esenciales con arterias claves para la producción y el desarrollo local.

Obras estructurales en la red primaria

En cuanto a la red primaria, que cuenta con 950 kilómetros, el plan de recuperación ya alcanzó 160 kilómetros de pavimento nuevo. Entre los proyectos emblemáticos se encuentra la rehabilitación de la Ruta Provincial 307, vital para el corredor hacia Tafí del Valle y Amaicha del Valle, y el avance sobre la Ruta 357, camino que conduce a la Ciudad Sagrada de Quilmes.

También progresan obras largamente esperadas en el sur tucumano, como la repavimentación de la Ruta 329 en Concepción, la Ruta 325 en Monteros, el nuevo puente y 14 kilómetros intervenidos en la Ruta 323, y la mejora integral de la Ruta 344, que conecta Monteros con Soldado Maldonado.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Qué obras están en ejecución

Actualmente están en marcha trabajos claves en distintos puntos del territorio:

Ruta 331 (Aguilares–Monte Bello): 60% de avance.

Ruta 325 (El Cercado–Capitán Cáceres).

Nuevo puente de Los Lotes en Estación Aráoz.

Nuevo acceso a la ciudad de Alberdi.

Diversas intervenciones complementarias en la red secundaria.

“Estamos avanzando sobre problemas históricos, que en algunos casos se relacionan con cuestiones hidráulicas y que llevan décadas de demanda. La solución no es sólo el pavimento, sino también la planificación profunda. Hoy tenemos 1.300 kilómetros de la red secundaria intervenidos y más de 160 kilómetros de la red primaria. Estamos llevando adelante una planificación integral, que busca aminorar riesgos, cuidar la vida y acompañar los caminos productivos y las oportunidades en cada punto del interior”, afirmó el ministro de Obras, Marcelo Nazur.

Temas Dirección Provincial de VialidadAmaicha del ValleArgentinaMarcelo Nazur
