Piden elevar a juicio al ex novio de Lourdes de Bandana por graves hechos de violencia de género

La causa por violencia de género que involucra a Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, avanzó un paso decisivo. La fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el exnovio de la cantante, Leandro Esteban García Gómez, sea sometido a juicio oral por una serie de hechos de violencia cometidos a lo largo de 2025.
En el requerimiento de elevación a juicio presentado ante el juez Diego Slupski, la fiscal solicitó que García Gómez, de 46 años, sea juzgado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida contra una persona a la que se debe un respeto particular y mediante violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres ocasiones.
Russi reclamó que el expediente avance hacia el debate oral incluso cuando Lourdes no instó formalmente la acción penal. Para la fiscal, esta ausencia constituye un signo claro del sometimiento en el que se encontraba la víctima y del “círculo de violencia” que la mantenía atrapada.
El caso se inició tras una denuncia presentada por la madre de la artista y un allanamiento en un departamento de Palermo, donde la cantante fue rescatada y el acusado detenido. García Gómez fue encontrado escondido dentro de un armario. Desde el 4 de noviembre permanece con prisión preventiva, medida que fue luego confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En su escrito, Russi describió la relación entre ambos como “conflictiva e intermitente” desde principios de 2020 hasta octubre de 2025, signada por un sostenido ejercicio de violencia física y psicológica, episodios de manipulación emocional, hostigamiento, control y un progresivo aislamiento de la víctima de su entorno familiar y afectivo.
Lourdes fue evaluada por especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, cuyo informe interdisciplinario concluyó que el caso encuadra en un cuadro de “entrampamiento vincular”. Según la fiscal, el miedo a represalias, la dependencia afectiva y la expectativa de un cambio por parte de su pareja condicionaron su conducta y explican por qué permaneció en un vínculo altamente dañino.
Russi subrayó que se trató de “un proceso continuo y ascendente de violencia”, y que la intervención judicial fue indispensable para proteger a la cantante y evitar nuevos episodios que pusieran en riesgo su integridad física o psicológica. Además, sostuvo que quedó acreditado que García Gómez ejerció durante años un dominio basado en la intimidación, las amenazas y la restricción de la libertad, no solo hacia Lourdes sino también hacia personas de su entorno cercano.
La fiscal también dispuso la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) para que brinde apoyo a la artista de cara al juicio oral. Señaló que el caso debe ser analizado conforme a los estándares de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.