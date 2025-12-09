Piden elevar a juicio al ex novio de Lourdes de Bandana por graves hechos de violencia de género

La fiscal también dispuso la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) para que brinde apoyo a la artista de cara al juicio oral. Señaló que el caso debe ser analizado conforme a los estándares de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.