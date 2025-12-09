La Justicia de Entre Ríos obligó a vacunar a un recién nacido tras la negativa de sus padres

Un nuevo caso de rechazo a la vacunación infantil obligatoria volvió a activar los mecanismos de protección de la infancia en Entre Ríos. En Gualeguaychú, los padres de un recién nacido presentaron una nota en el Hospital Centenario para impedir que se le aplicaran las primeras dosis del calendario obligatorio, lo que derivó en la intervención de la Defensoría del Niño y de la Justicia. Se trata del tercer episodio similar registrado en esa ciudad en los últimos meses.