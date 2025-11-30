Vacunas: la única herramienta que salva millones de vidas, según el mensaje de los ministros de todo el país

El Ministro de Salud de la Nación y los ministros de salud de las 23 provincias -incluido el de Tucumán- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron un comunicado conjunto para ratificar su convicción sobre la importancia fundamental del Calendario Nacional de Vacunación como herramienta de salud pública.
En el texto, los funcionarios de todo el país reafirmaron que la vacunación es una política sanitaria indispensable y un compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario. "Proteger a nuestros niños es la prioridad", subraya el comunicado.
La declaración enfatiza que cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.
Rigurosos controles de seguridad y un compromiso compartido
Los ministros, entre los que se encuentra Luis Medina Ruiz, destacaron los procesos de control y seguridad que sustentan el Calendario Nacional de Vacunación. Explicaron que, antes de ser incorporadas, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.
El comunicado hace hincapié en que la aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida que requiere trabajo coordinado. La Nación se encarga de la adquisición y distribución de las dosis, mientras que las provincias y los municipios son responsables directos de la vacunación de la población en cada jurisdicción.
El documento fue rubricado por los Ministros de Salud de la Nación y todas las provincias, incluyendo Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.