Secciones
SociedadSalud

Vacunas: la única herramienta que salva millones de vidas, según el mensaje de los ministros de todo el país

Un comunicado resalta la importancia fundamental del Calendario Nacional de Vacunación. La protección de los niños y el riguroso control de seguridad son la prioridad federal.

VACUNACIÓN VACUNACIÓN ARCHIVO
Hace 2 Hs

El Ministro de Salud de la Nación y los ministros de salud de las 23 provincias -incluido el de Tucumán- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron un comunicado conjunto para ratificar su convicción sobre la importancia fundamental del Calendario Nacional de Vacunación como herramienta de salud pública.

En el texto, los funcionarios de todo el país reafirmaron que la vacunación es una política sanitaria indispensable y un compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario. "Proteger a nuestros niños es la prioridad", subraya el comunicado.

La declaración enfatiza que cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.

Rigurosos controles de seguridad y un compromiso compartido

Los ministros, entre los que se encuentra Luis Medina Ruiz, destacaron los procesos de control y seguridad que sustentan el Calendario Nacional de Vacunación. Explicaron que, antes de ser incorporadas, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.

El comunicado hace hincapié en que la aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida que requiere trabajo coordinado. La Nación se encarga de la adquisición y distribución de las dosis, mientras que las provincias y los municipios son responsables directos de la vacunación de la población en cada jurisdicción.

El documento fue rubricado por los Ministros de Salud de la Nación y todas las provincias, incluyendo Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temas Luis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aumento de tos convulsa en Argentina: cómo fue el brote en la provincia con más casos per cápita

Aumento de tos convulsa en Argentina: cómo fue el brote en la provincia con más casos per cápita

Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El Kimchi es el asado de Corea del Sur: la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Comentarios