Cómo usar el aguinaldo de diciembre para mejorar tus finanzas: 5 claves

La experiencia muestra que el problema no es cuánto se cobra, sino cómo se administra. La falta de planificación y el impulso de consumo inmediato juegan en contra: más del 70% de las personas destina el aguinaldo a gastos corrientes, sin mejorar su situación financiera a futuro. Para evitarlo, estas son cinco reglas simples pero efectivas para hacer rendir el aguinaldo.