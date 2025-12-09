Anses pagará hasta $334.800: quiénes podrán acceder al beneficio del organismo previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de su programa Prestación por Desempleo, encargado de acompañar a las personas que se encuentran en un proceso de transición laboral, ya sea por un despido sin causa o porque finalizó su contrato de trabajo. Así, los nuevos montos ascendieron hasta los $334.800 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos.