Anses pagará hasta $334.800: quiénes podrán acceder al beneficio del organismo previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de su programa Prestación por Desempleo, encargado de acompañar a las personas que se encuentran en un proceso de transición laboral, ya sea por un despido sin causa o porque finalizó su contrato de trabajo. Así, los nuevos montos ascendieron hasta los $334.800 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos.
Anses confirmó cuáles serán los valores, así como el calendario de pago de diciembre de la Prestación por Desempleo, destinada a titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013. Mientras el máximo se estableció en los $334.800, el promedio que se acredita de esta prestación ronda los $322.000, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)
¿Qué es la Prestación por Desempleo?
La Prestación por Desempleo se convirtió en un apoyo económico fundamental para aquellos que dejaron sus puestos en el mercado laboral formal de manera involuntaria y sin causa. Se trata de un puente económico temporario regulado por la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo para quienes se encuentran en la búsqueda de nuevo empleo, permitiendo cubrir sus necesidades básicas en este período.
Quienes hayan estado bajo el amparo de esta Ley pueden solicitar la prestación si fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contratos o causas externas ajenas a su voluntad (como quiebra del empleador), no renovación del puesto o padecimiento de enfermedades/accidentes que les impidan continuar con su labor.
¿Cómo se calcula la Prestación por Desempleo?
Aunque el valor máximo se fijó en los $334.800, el monto y la duración de la prestación varían según los ingresos previos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos tres años. Además, los trabajadores mayores de 45 años tienen derecho a recibir el beneficio durante seis meses adicionales, explicaron desde Infobae.
El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. Anses confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.
Para solicitar este programa, tenés que comenzar tu trámite dentro de los 90 días posteriores al despido y cada uno de los grupos deberá cumplir con ciertos requisitos específicos y entregar determinada documentación para validar su situación.
¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de Anses?
Esta prestación está dirigida a varios grupos de trabajadores, específicamente a aquellos que se encuentran en las siguientes situaciones:
- Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013, que han sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.
- Trabajadores de la construcción que han sido despedidos sin justa causa o por finalización de obra.
Existen requisitos específicos dependiendo del tipo de trabajador:
- Trabajadores permanentes: deben haber trabajado con aportes al menos seis meses durante los últimos tres años antes del despido o finalización del contrato.
- Trabajadores eventuales y de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años antes de finalizar su trabajo.
- Trabajadores de la construcción: deben haber trabajado con aportes al menos ocho meses en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.