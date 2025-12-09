Secciones
EconomíaNoticias económicas

Anses pagará hasta $334.800: quiénes podrán acceder al beneficio del organismo previsional

Anses oficializó los nuevos pagos de la Prestación por Desempleo para los trabajadores que formaron parte del sector formal.

Anses pagará la Prestación por Desempleo: ¿quiénes pueden acceder' Anses pagará la Prestación por Desempleo: ¿quiénes pueden acceder' Fuente: BAE Negocios
Hace 3 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de su programa Prestación por Desempleo, encargado de acompañar a las personas que se encuentran en un proceso de transición laboral, ya sea por un despido sin causa o porque finalizó su contrato de trabajo. Así, los nuevos montos ascendieron hasta los $334.800 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos.

Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

Anses confirmó cuáles serán los valores, así como el calendario de pago de diciembre de la Prestación por Desempleo, destinada a titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013. Mientras el máximo se estableció en los $334.800, el promedio que se acredita de esta prestación ronda los $322.000, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo se convirtió en un apoyo económico fundamental para aquellos que dejaron sus puestos en el mercado laboral formal de manera involuntaria y sin causa. Se trata de un puente económico temporario regulado por la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo para quienes se encuentran en la búsqueda de nuevo empleo, permitiendo cubrir sus necesidades básicas en este período.

Quienes hayan estado bajo el amparo de esta Ley pueden solicitar la prestación si fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contratos o causas externas ajenas a su voluntad (como quiebra del empleador), no renovación del puesto o padecimiento de enfermedades/accidentes que les impidan continuar con su labor.

¿Cómo se calcula la Prestación por Desempleo?

Aunque el valor máximo se fijó en los $334.800, el monto y la duración de la prestación varían según los ingresos previos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos tres años. Además, los trabajadores mayores de 45 años tienen derecho a recibir el beneficio durante seis meses adicionales, explicaron desde Infobae.

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. Anses confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.

Para solicitar este programa, tenés que comenzar tu trámite dentro de los 90 días posteriores al despido y cada uno de los grupos deberá cumplir con ciertos requisitos específicos y entregar determinada documentación para validar su situación.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de Anses?

Esta prestación está dirigida a varios grupos de trabajadores, específicamente a aquellos que se encuentran en las siguientes situaciones:

- Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013, que han sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.

- Trabajadores de la construcción que han sido despedidos sin justa causa o por finalización de obra.

Existen requisitos específicos dependiendo del tipo de trabajador:

- Trabajadores permanentes: deben haber trabajado con aportes al menos seis meses durante los últimos tres años antes del despido o finalización del contrato.

- Trabajadores eventuales y de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años antes de finalizar su trabajo.

- Trabajadores de la construcción: deben haber trabajado con aportes al menos ocho meses en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se paga y quiénes pueden cobrarlo

Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se paga y quiénes pueden cobrarlo

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios