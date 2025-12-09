Lionel Messi volvió a hacer historia: arrasó en la votación y ganó su segundo MVP consecutivo de la MLS

El rosarino, que llegó al país en julio de 2023 y transformó por completo el mapa de la liga, tuvo este año una producción digna de videojuego. Fue goleador, máximo asistidor, figura en todas las instancias decisivas y terminó quedándose con un premio que ganó con una diferencia abrumadora: más del 70% de los votos, casi 60 puntos de ventaja sobre su escolta. El 83% de los jugadores, el 73% de los cuerpos técnicos y el 55% de los medios lo eligieron como el más valioso.