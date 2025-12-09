Lionel Messi volvió a hacer historia: arrasó en la votación y ganó su segundo MVP consecutivo de la MLS

Lionel Messi volvió a escribir una página única en el fútbol de los Estados Unidos. La MLS oficializó lo que desde hacía semanas era un secreto a voces: el capitán del Inter Miami fue elegido MVP de la temporada 2025, logrando, por segundo año consecutivo, ser premiado como el mejor jugador del torneo y coronando una campaña en la que levantó la MLS Cup.
El rosarino, que llegó al país en julio de 2023 y transformó por completo el mapa de la liga, tuvo este año una producción digna de videojuego. Fue goleador, máximo asistidor, figura en todas las instancias decisivas y terminó quedándose con un premio que ganó con una diferencia abrumadora: más del 70% de los votos, casi 60 puntos de ventaja sobre su escolta. El 83% de los jugadores, el 73% de los cuerpos técnicos y el 55% de los medios lo eligieron como el más valioso.
Con Javier Mascherano al mando del equipo, Messi completó una temporada descomunal. Solo en la fase regular convirtió 29 goles en 28 partidos, a los que sumó 19 asistencias, números que ya lo habían hecho acreedor de la Bota de Oro.
Pero en los playoffs no levantó el pie: en seis encuentros anotó otros seis goles y repartió nueve asistencias, incluyendo las dos en la final frente a Vancouver Whitecaps, clave para el 3-1 que consagraron a "Las Garzas" por primera vez en la Major League Soccer.
En total, cerró el año con 35 goles y 28 asistencias en 34 partidos, participando en 63 de los 101 goles que marcó su equipo, un registro nunca antes visto en la MLS.
Un festival de récords
El astro argentino obligó a repasar los archivos de la liga para reescribir casi todas las marcas:
- Fue líder en goles y asistencias, algo que solo había conseguido Sebastian Giovinco en 2015.
- Logró más de 36 contribuciones directas por segundo año consecutivo, un hito en la MLS.
- Marcó dobletes en diez partidos, superando la marca de Zlatan Ibrahimovic (8).
- Se convirtió en el primer jugador en lograr cinco partidos seguidos con múltiples goles, entre el 28 de mayo y el 12 de julio.
- Fue elegido Jugador del Mes en tres ocasiones y Jugador de la Jornada en seis, repitiendo lo que había hecho en 2024.
Messi, único también en los premios
Con este galardón, Messi se convierte en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el MVP en temporadas consecutivas y el segundo en obtenerlo dos veces, detrás de Preki (1997 y 2003). Renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, por lo que tiene margen para seguir ampliando su leyenda.
El premio, instituido en 1996, se define por votación de jugadores, cuerpos técnicos y prensa especializada. Detrás del argentino quedaron Anders Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville).
Messi ya había ganado el premio "Landon Donovan" en 2024 con 20 goles y 16 asistencias en 19 partidos, pero la edición 2025 tiene un valor agregado: llegó después de la conquista de la MLS Cup y con un dominio estadístico pocas veces visto en la liga.
De esa manera, el capitán suma ahora un nuevo trofeo a una colección y se une a la selecta lista de argentinos que fueron MVP de la MLS: Luciano Acosta (2023), Diego Valeri (2017), Guillermo Barros Schelotto (2008) y Christian "Gomito" Gómez (2006). Pero ninguno logró lo que él: repetir el premio.
Con 38 años, Messi escribió otra vez su nombre en la historia. Y lo hizo a su manera: con goles, asistencias, liderazgo y un dominio absoluto de la MLS.