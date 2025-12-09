Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Llegó el día. Esta tarde comienza la Messi Cup 2025, el torneo internacional juvenil impulsado por Lionel Messi que se jugará hasta el domingo 14 de diciembre en Miami.
Durante seis días, los equipos Sub 16 de River Plate y Newell’s Old Boys compartirán escenario con potencias como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea e Inter Miami, en una competencia que busca celebrar el talento joven y la pasión por el fútbol.
El certamen se disputará en las instalaciones del Inter Miami, entre el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, y será televisado en vivo por ESPN y Disney+. En total, se jugarán 18 partidos, con un formato de dos grupos de cuatro equipos. Cada conjunto disputará un mínimo de cuatro encuentros y los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales.
El Grupo A está integrado por Inter Miami, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo componen River, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.
Los debuts argentinos
La jornada inaugural tendrá como protagonistas a los dos clubes argentinos. Newell’s abrirá su participación frente al Inter Miami, a partir de las 16, mientras que River jugará el partido central del día, ante el Barcelona, desde las 19:45, en el Chase Stadium, con la presencia de Messi en la tribuna.
El debut del equipo “millonario” tendrá un valor especial porque será apenas la segunda vez en siete años que Messi ve en vivo un partido de River, después de haber presenciado la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Ahora, lo hará como anfitrión y organizador de su propio torneo.
“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”, expresó Messi en la presentación del evento.
El formato incluye una fase de grupos, playoffs y una final que se disputará el domingo 14 de diciembre, donde se coronará al primer campeón de la historia de la Messi Cup. Además, el evento tendrá un costado cultural y empresarial con el Messi Cup Summit en el Faena Forum, un espacio que reunirá a figuras del deporte, la cultura y los negocios.
La Messi Cup combina competencia y proyección internacional. Y este martes, bajo la mirada del propio capitán argentino, comienza a escribir su primera página en Miami.