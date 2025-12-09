Dólar hoy: el oficial subió a pesar de la baja de retenciones al agro anunciada por el Gobierno

Caputo sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no exigirá una flotación cambiaria plena y que, por lo tanto, el Ejecutivo no saldrá “a comprar dólares como locos”. Reafirmó que se mantendrá el esquema de bandas y que esa postura ya fue acordada con el organismo. “Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que aún tiene volatilidad política”, señaló.