Caída en las ventas minoristas: “El comercio tucumano atraviesa un momento complicado”

Con ese movimiento, se cerró el ciclo de ocho fines de semana largos de 2024, que en total movilizaron 13 millones de personas y generaron un impacto superior a los 2.000 millones de dólares. “Somos muy defensores de los fines de semana largos. Permiten el turismo de cercanía y fortalecen las economías del interior del interior, que son las que más lo necesitan”, subrayó.