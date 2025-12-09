Caída en las ventas minoristas: “El comercio tucumano atraviesa un momento complicado”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encendió las alarmas tras difundir un relevamiento que confirma que el consumo continúa en terreno negativo. Según informó la entidad, en noviembre las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 4,1% y un desplome del 9,1% en la comparación mensual desestacionalizada.
Gregorio Werchow, secretario de Turismo de la CAME, analizó en LA GACETA la situación. “Efectivamente estamos atravesando momentos complicados para el comercio. Aunque el acumulado anual todavía es positivo en torno al 3%, esto no implica ninguna recuperación real”, advirtió.
En LG Play, Werchow explicó que la dinámica descendente se repite mes tras mes y golpea de lleno la estructura financiera de los pequeños y medianos comercios. “La caída permanente nos está llevando a la descapitalización. Ya ni siquiera se puede reponer lo que se vende: se está usando stock propio, y eso implica un deterioro que preocupa muchísimo”.
Uno de los factores más críticos es la situación de las tarjetas de crédito, históricamente la principal herramienta de compra de los consumidores. “Los intereses por refinanciación superan el 120% anual, es decir, un 10% por mes. Eso es inaudito. Le quita capacidad de consumo a la gente y les inmoviliza el margen para poder seguir comprando”, apuntó.
El deterioro de la capacidad de pago ya se refleja en la morosidad. “Donde históricamente los índices estaban entre el 5% y el 7%, hoy trepan al 15%. Y con estas tasas, esa deuda es prácticamente irrecuperable”, afirmó.
Fiestas de fin de año: ¿un posible respiro?
Consultado sobre la posibilidad de que diciembre alivie la situación, Werchow fue prudente: “Podemos suponer que será medianamente bueno, pero aun así no hay forma de compensar las caídas del 4% o 9% que venimos acumulando”, sostuvo.
En el análisis sobre la actividad turística -área de la que Werchow es especialista-, destacó que el último fin de semana largo del año superó expectativas: “Hubo 1,37 millones de turistas, con un gasto promedio de 90.000 pesos por día, y un impacto total para las economías regionales de 250.000 millones de pesos”, puntualizó.
Con ese movimiento, se cerró el ciclo de ocho fines de semana largos de 2024, que en total movilizaron 13 millones de personas y generaron un impacto superior a los 2.000 millones de dólares. “Somos muy defensores de los fines de semana largos. Permiten el turismo de cercanía y fortalecen las economías del interior del interior, que son las que más lo necesitan”, subrayó.
Verano: más deseo que certeza
Respecto de la temporada 2025, Werchow prefirió hablar de “expresión de deseo” más que de previsiones firmes.
“Todos los destinos -clásicos y emergentes- están muy bien preparados. Hay bancos que ya ofrecen financiación en 12 cuotas para turismo nacional, y eso es un alivio”, comentó.
Sin embargo, dos factores externos condicionarán el movimiento: el clima, decisivo para el turismo de cercanía; y el tipo de cambio, que hoy facilita los viajes al exterior. “Es natural que quien pueda viajar afuera lo haga. Es un deseo aspiracional del ser humano y está en pleno derecho. Además, Tucumán hoy tiene más de 10 vuelos semanales al exterior, algo inédito, y eso también impulsa ese movimiento”, explicó.
Aun así, confía en la competitividad del país: “Hay precios razonables, buena preparación y mucha promoción. Con esas herramientas, esperamos un enero y febrero medianamente buenos”, concluyó.