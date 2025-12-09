Secciones
El comercio profundiza su caída mensual y en noviembre hubo una baja del 8,4% en Tucumán
Hace 1 Hs

El comercio volvió a tener otro mes negativo y se aproxima al cierre de 2025 sin poder levantar cabeza. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre las ventas minoristas PyMEs registraron una caída de un 4,1% interanual, a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, se observó un derrumbe de un 9,1%. En lo que va del año, el comercio alcanzó una suba interanual del 3,4%, aunque la comparación se realiza con 2024, un período de fuerte descenso en casi todos los sectores.

En Tucumán, los números “no son buenos” y el descenso en noviembre fue de un 8,4% con relación al mes anterior. “Es lógico este resultado por ser octubre el mes del Día de la Madre”, dijeron en la Federación Económica de Tucumán (FET).

Seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones en el país, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con dato positivo interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%. La restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables, de acuerdo con el informe de la CAME.

Al evaluar la situación económica de los comercios, el 54,2% de los encuestados indicó que se mantiene estable en la comparación interanual. Sin embargo, un 37% percibió un deterioro en las condiciones, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto de octubre. Pese al contexto, los comerciantes señalaron que siguen con expectativas para 2026. El 48,6% proyectó un escenario de mejora y el 43,7% estimó que la situación se sostendrá sin variación. Solo el 7,7% anticipó una evolución negativa.

Temas Confederación Argentina de la Mediana EmpresaCrisis económica
