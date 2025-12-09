El comercio profundiza su caída mensual y en noviembre hubo una baja del 8,4% en Tucumán

El comercio volvió a tener otro mes negativo y se aproxima al cierre de 2025 sin poder levantar cabeza. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre las ventas minoristas PyMEs registraron una caída de un 4,1% interanual, a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, se observó un derrumbe de un 9,1%. En lo que va del año, el comercio alcanzó una suba interanual del 3,4%, aunque la comparación se realiza con 2024, un período de fuerte descenso en casi todos los sectores.