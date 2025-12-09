Fin de semana largo: el turismo dejó $2.000 millones en Tucumán

El fin de semana del 6 al 8 de diciembre dejó niveles moderados de ocupación turística en Tucumán, con un promedio provincial del 36% y un flujo de visitantes distribuido entre los principales destinos de la provincia. El movimiento turístico generó ingresos en la provincia por un total de $2.000 millones, según el informe elaborado por el Observatorio Turístico del Ente Tucumán Turismo (EATT).
San Javier lideró la ocupación con el 74%, seguido por Yerba Buena, que alcanzó el 62%, y El Cadillal, con el 46%. En un rango intermedio se ubicaron Tafí del Valle y Monteros, ambos con un 38%, mientras que San Miguel de Tucumán registró un 34%. Por debajo del promedio provincial quedaron San Pedro de Colalao, con un 18%, y Tafí Viejo, con un 20%.
En cuanto a los indicadores generales del fin de semana, se contabilizaron 26.053 pernoctaciones: 10.391 en hoteles y para-hoteles, 8.313 en casas de familiares o amigos y 7.350 en establecimientos extrahoteleros. El número total de turistas ascendió a 16.283, con un impacto económico estimado de $2.006 millones. Si bien se trata distintos indicadores, este resultado monetario significó casi un 1% de los ingresos a nivel nacional, calculados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De acuerdo con el relevamiento privado, durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1,377 turistas por el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). En total, desembolsaron $249.300 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó una suba del 20,1% real frente a 2023.