Fin de semana largo: el turismo dejó $2.000 millones en Tucumán

En cuanto a los indicadores generales del fin de semana, se contabilizaron 26.053 pernoctaciones: 10.391 en hoteles y para-hoteles, 8.313 en casas de familiares o amigos y 7.350 en establecimientos extrahoteleros. El número total de turistas ascendió a 16.283, con un impacto económico estimado de $2.006 millones. Si bien se trata distintos indicadores, este resultado monetario significó casi un 1% de los ingresos a nivel nacional, calculados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De acuerdo con el relevamiento privado, durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1,377 turistas por el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). En total, desembolsaron $249.300 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó una suba del 20,1% real frente a 2023.