Productores celebran la baja de retenciones: “Es muy bueno que el Gobierno cumpla las promesas"

La reducción de un punto en las retenciones a la soja y a otros cultivos anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, generó una recepción cautelosamente positiva en el sector agropecuario del norte argentino. Sin embargo, los productores advierten que el impacto no será inmediato y que la situación continúa siendo crítica. Así lo expresó Roberto Palomo, miembro de la comisión directiva de Apronor, en diálogo con LA GACETA, al analizar el alcance de la medida y la coyuntura del campo en el NOA.