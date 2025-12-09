Productores celebran la baja de retenciones: “Es muy bueno que el Gobierno cumpla las promesas"

La reducción de un punto en las retenciones a la soja y a otros cultivos anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, generó una recepción cautelosamente positiva en el sector agropecuario del norte argentino. Sin embargo, los productores advierten que el impacto no será inmediato y que la situación continúa siendo crítica. Así lo expresó Roberto Palomo, miembro de la comisión directiva de Apronor, en diálogo con LA GACETA, al analizar el alcance de la medida y la coyuntura del campo en el NOA.
“Es muy positivo desde lo conceptual. Más allá del número puntual, es bueno que el Gobierno vaya cumpliendo la promesa de ir eliminando impuestos distorsivos”, sostuvo. Pero aclaró que la baja no tendrá efectos inmediatos en los precios que percibe el productor. “Venimos de una baja temporal a cero que fue polémica y que permitió a los exportadores mejorar su poder de compra. Hoy se paga un valor intermedio entre el 0% y el 26% vigente. Por eso, esta reducción no se va a sentir ahora, sino en la próxima campaña”.
Para el dirigente, la estrategia oficial de aplicar bajas sorpresivas responde también a la necesidad de fortalecer reservas. “El Gobierno tiene una debilidad que es la falta de dólares. Y en las pautas del Fondo Monetario estaba recomponer las reservas del Banco Central. Eso no se logró. Entre compromisos roleados, pagos de deudas con importadores y vencimientos importantes, el tanque está vacío”, graficó.
Un productor norteño “exigido al máximo”
La situación en el NOA, explicó Palomo, es mucho más compleja que en otras regiones. A las retenciones y a los rindes más bajos que en la zona núcleo se suma el costo creciente de la logística. “Hoy estamos iniciando la siembra de soja, después viene el maíz, y los números son muy exiguos. Necesitamos que la campaña sea climáticamente buena para poder tener un resultado positivo”, advirtió.
El gasoil y otros insumos se sinceraron al alza, mientras la presión impositiva sigue haciendo peso. “Este recorte de dos puntos ayuda, pero no cambia el panorama. Hay productores que están esperando la eliminación total para recuperar la rentabilidad. Muchos no van a llegar a la orilla. En este mientras tanto, hay productores que van cayendo del sistema”.
Clima y expectativas
Sobre las perspectivas meteorológicas, Palomo explicó que las lluvias recién comienzan y que el suelo arrastra un déficit importante. “El año pasado arrancamos con 200 mm en octubre y después se cortó. Este año se empieza con menos humedad, pero los pronósticos indican que diciembre, enero y febrero tendrían lluvias entre un 40% y un 50% por arriba de lo normal, con temperaturas normales para el NOA. Ojalá se cumpla”. Aun así, aclaró, son solo proyecciones: “Son como las encuestas. Ojalá que sí, pero se basan en modelos que pueden fallar”.
Un sector endeudado y a la espera de alivio
La realidad financiera también preocupa. “Hay mucho endeudamiento, refinanciación y dinero en la calle. Las empresas de agroquímicos no pudieron cobrar por la sequía de 2023 y por la chicharrita del año pasado. La situación no es fácil”, aseguró.
Sin embargo, a pesar del panorama adverso, el dirigente señaló un moderado optimismo: “Estas medidas van generando expectativas de cambio. Si nos sacan la presión impositiva, con los precios internacionales actuales deberíamos ser rentables en el norte. Ojalá se pueda concretar”.