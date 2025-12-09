“Esta baja de retenciones confirma el rumbo que necesita el campo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

El anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la reducción de retenciones para distintos granos, llegó en un momento clave para el sector productivo. Con la nueva campaña recién iniciada y un clima irregular que preocupa, los productores del NOA evalúan el impacto de la medida. José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, analizó en LA GACETA la decisión y la calificó como un paso en la dirección correcta.
“Más allá del anuncio en sí, lo importante es el trasfondo; vemos que se está confirmando la orientación que quiere darle el Gobierno al sistema impositivo. Eso nos genera gran entusiasmo”, señaló. Aunque el pedido de fondo del sector continúa siendo la eliminación total de las retenciones, Frías Silva admitió que una baja gradual es un alivio esperado por los productores de la región.
El dirigente recordó que la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres difundió días atrás un informe que mostraba resultados muy ajustados e incluso pérdidas para distintos productores. En ese escenario, la reducción de retenciones -de soja del 26% al 24%, y de maíz y sorgo del 9,5% al 8,5%- puede ser decisiva.
“Toda reducción tiene incidencia. Los precios internacionales no son malos, el problema es el costo argentino; producir en la Argentina es muy caro. Estas bajas empiezan a reducir costos directos que inciden sobre la producción”, explicó.
Frías Silva sostuvo, además, que cualquier mejora en los márgenes permite ampliar la frontera productiva. “Al bajar los costos podemos asumir un poco más de riesgo en las zonas marginales y eso habilita mayor producción”.
A la cuestión impositiva se suma una preocupación inmediata: la lluvia. “Estamos esperando que llueva. Hay lugares con muy poca agua y otros más equilibrados. Ya se comenzó a sembrar, pero en varios puntos la falta de agua está atrasando la siembra”, advirtió. Si bien aún están en fecha, el sector necesita “perfil urgente” para avanzar sin riesgos.
Los otros reclamos del sector
El titular de la Sociedad Rural insistió en que la reducción de retenciones es solo uno de los cambios necesarios. “Los temas de fondo que venimos planteando son la reforma laboral, la reforma impositiva y ahora también la reforma judicial. Todo eso suma previsibilidad, que es clave para producir”, afirmó.
En la región, el impacto será especialmente fuerte en soja y maíz. En el caso del sorgo, Frías Silva explicó que en la provincia se utiliza mayoritariamente para ganadería, mientras que la baja en trigo también mejora las condiciones para usarlo como cultivo de servicio.
“Estas medidas empiezan a mejorar la viabilidad de la producción”, concluyó.