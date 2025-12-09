“Esta baja de retenciones confirma el rumbo que necesita el campo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

El anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la reducción de retenciones para distintos granos, llegó en un momento clave para el sector productivo. Con la nueva campaña recién iniciada y un clima irregular que preocupa, los productores del NOA evalúan el impacto de la medida. José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, analizó en LA GACETA la decisión y la calificó como un paso en la dirección correcta.