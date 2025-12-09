Secciones
Allanamiento en la AFA: así avanza la investigación por presunto lavado en la causa Sur Finanzas

La Policía Federal inspeccionó oficinas en Viamonte y en varios clubes del fútbol argentino, en un procedimiento simultáneo que busca documentación vinculada a contratos, préstamos y operaciones económicas relacionadas a la financiera.

OPERATIVO EN MARCHA. Agentes de la Federal ingresaron al edificio de Viamonte en busca de documentación vinculada a la causa Sur Finanzas. OPERATIVO EN MARCHA. Agentes de la Federal ingresaron al edificio de Viamonte en busca de documentación vinculada a la causa Sur Finanzas. RSFotos
Hace 2 Hs

La mañana del martes no fue rutinaria en la calle Viamonte. La histórica sede de la Asociación del Fútbol Argentino amaneció rodeada de móviles policiales y efectivos ingresando con órdenes judiciales en mano. Ahí, en el tercer y cuarto piso del edificio, donde se resguarda la documentación contable y los contratos más sensibles del organismo, comenzó uno de los 35 allanamientos realizados hoy como parte de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la empresa señalada por sus vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tiene a su cargo el expediente principal. La Justicia intenta determinar si la financiera liderada por Ariel Vallejo actuó como intermediaria en operaciones económicas con clubes del fútbol argentino, ya sea mediante préstamos, sponsoreo o transferencias, y si dentro de ese entramado existieron maniobras ilegales.

El operativo en AFA no fue el único. De manera simultánea, la Policía Federal también ingresó a sedes de Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Morón, Los Andes, Acassuso, Platense y otros clubes, en una de las acciones judiciales más amplias vinculadas al escándalo que sacude al fútbol argentino desde hace semanas. En total, la Justicia trabaja con 13 instituciones deportivas bajo investigación.

Según fuentes del caso, la búsqueda apunta a papelería, contratos, registros electrónicos y archivos contables que permitan contrastar lo secuestrado la semana pasada en la sede de Sur Finanzas con la contabilidad de AFA y de los clubes involucrados. La hipótesis central que guía la investigación indica que la firma habría participado de un circuito de dinero que podría estar ligado al lavado de activos y al juego clandestino.

En Independiente, por ejemplo, una importante cantidad de efectivos ingresó para requerir documentación específica sobre el vínculo contractual con la empresa investigada. Procedimientos similares se replicaron en las demás instituciones.

El caso que hoy estalla a nivel nacional no nació de cero. Armella ya tenía un expediente previo relacionado al préstamo de U$S 2 millones a Banfield, que nunca habría sido devuelto. Con el surgimiento de la denuncia de la DGI contra Sur Finanzas, la causa se unificó por conexidad y quedó bajo el mismo juzgado, lo que derivó en la actual cadena de operativos. Desde entonces, se ordenó congelamiento de cuentas bancarias, embargos y el secuestro de información financiera de empresas y personas vinculadas.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Mientras tanto, el edificio de Viamonte continúa bajo la lupa y el fútbol argentino vive una jornada que quedará en archivo.

Claudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoAriel Vallejo
