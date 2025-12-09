Allanamiento en la AFA: así avanza la investigación por presunto lavado en la causa Sur Finanzas

La mañana del martes no fue rutinaria en la calle Viamonte. La histórica sede de la Asociación del Fútbol Argentino amaneció rodeada de móviles policiales y efectivos ingresando con órdenes judiciales en mano. Ahí, en el tercer y cuarto piso del edificio, donde se resguarda la documentación contable y los contratos más sensibles del organismo, comenzó uno de los 35 allanamientos realizados hoy como parte de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la empresa señalada por sus vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia.