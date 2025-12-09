Secciones
EspectáculosFamosos

Una boda de cuentos: las tiernas fotos de Nicolás Cabré con su hija Rufina en su casamiento

Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron ambientar la noche con una peculiar temática que aportó un toque mágico a la noche.

La ceremonia religiosa se celebró en los márgenes de una pequeña laguna. La ceremonia religiosa se celebró en los márgenes de una pequeña laguna. Foto: Instagram
Hace 1 Hs

El sábado los bosques de Córdoba fueron el escenario del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Después de una semana en que celebraron la ceremonia civil, este fin de semana completaron la boda con un festejo íntimo con cerca de 100 invitados. De cada momento del día especial participó Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo con Eugenia “China” Suárez y que se convirtió en una de las protagonistas de la noche.

Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

En una estancia de 100 hectáreas, antiguamente perteneciente a un inglés y con construcciones gigantes en color blanco, la boda se celebró con un clima especial. Los altos árboles, el color de la madera, las decoraciones luminosas y el decorado en tonos amarronados crearon el ambiente perfecto para transportar imaginariamente a los invitados a un mundo mágico.

Una boda de cuentos: las tiernas fotos de Nicolás Cabré con su hija Rufina en su casamiento Foto: Instagram

Rufina Cabré en el casamiento de su papá

Desde antes de la boda, Pardo mostró el paso a paso de los preparativos. En la mayoría de ellos, Rufina fue la acompañante designada. Incluso fue a la prueba de vestidos en la que la nueva esposa de su padre eligió qué usar en su gran noche. Esta aparición constante de la niña de 12 años se respetó también este sábado, porque los recién casados celebraron con ella cada movimiento. Incluso se hicieron públicas algunas imágenes tiernas de Rufina junto a Cabré y también junto a la pareja.

Rocío Pardo ingresó acompañada por su padre. Rocío Pardo ingresó acompañada por su padre. Foto: Instagram

Es que la hija mayor del actor fue la encargada de una tarea más que importante: llevar los anillos hasta el altar y entregárselos a su padre. Pero no solo eso. Para ingresar por la pasarela central hasta el altar, Cabré tuvo de compañera a su persona favorita, porque fue Rufina quien lo entregó en el sagrario.

La temática élfica fue la elegida para el casamiento. La temática élfica fue la elegida para el casamiento. Foto: Instagram

“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron en sus cuentas de Instagram con un carrusel de imágenes que compartieron con las fotografías de la gran noche. Allí se vio también a Rufina bailando, saltando y celebrando con el nuevo matrimonio. Pero la foto que más ternura causó fue una en la que se capturó a padre e hija de espaldas, con la mano del actor sobre el hombro de Rufina.

La foto de Rufina y Nicolás Cabré que enterneció redes sociales. La foto de Rufina y Nicolás Cabré que enterneció redes sociales. Foto: Instagram

La temática del casamiento de Cabré

El ambiente de cuento de hadas generado con la ambientación de la boda no fue casual, sino una decisión adrede. Se optó por un estilo de bosque élfico encantado para transmitir la magia propia de estas historias. Es que tanto Cabré como Pardo son fanáticos de la saga “El señor de los anillos”, razón por la cual habrían querido que su boda se asemejara a La Comarca, el lugar en que vive Frodo Bolsón.

Rufina y los recién casados bailaron juntos toda la noche. Rufina y los recién casados bailaron juntos toda la noche. Foto: Instagram

Además de la vegetación, se colgaron lámparas que parecían provenir del cielo y la ceremonia religiosa se celebró al lado de un lago tenuemente iluminado. Como cotillón se usaron flores, vinchas, césped, orejas de animales y también orejas de elfo alargadas y puntiagudas.

Una boda de cuentos: las tiernas fotos de Nicolás Cabré con su hija Rufina en su casamiento Foto: Instagram
Temas CórdobaEugenia "China" SuárezNicolás Cabré
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios