Una boda de cuentos: las tiernas fotos de Nicolás Cabré con su hija Rufina en su casamiento

Rufina Cabré en el casamiento de su papá

Desde antes de la boda, Pardo mostró el paso a paso de los preparativos. En la mayoría de ellos, Rufina fue la acompañante designada. Incluso fue a la prueba de vestidos en la que la nueva esposa de su padre eligió qué usar en su gran noche. Esta aparición constante de la niña de 12 años se respetó también este sábado, porque los recién casados celebraron con ella cada movimiento. Incluso se hicieron públicas algunas imágenes tiernas de Rufina junto a Cabré y también junto a la pareja.