Una boda de cuentos: las tiernas fotos de Nicolás Cabré con su hija Rufina en su casamiento

El sábado los bosques de Córdoba fueron el escenario del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Después de una semana en que celebraron la ceremonia civil, este fin de semana completaron la boda con un festejo íntimo con cerca de 100 invitados. De cada momento del día especial participó Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo con Eugenia “China” Suárez y que se convirtió en una de las protagonistas de la noche.
En una estancia de 100 hectáreas, antiguamente perteneciente a un inglés y con construcciones gigantes en color blanco, la boda se celebró con un clima especial. Los altos árboles, el color de la madera, las decoraciones luminosas y el decorado en tonos amarronados crearon el ambiente perfecto para transportar imaginariamente a los invitados a un mundo mágico.
Rufina Cabré en el casamiento de su papá
Desde antes de la boda, Pardo mostró el paso a paso de los preparativos. En la mayoría de ellos, Rufina fue la acompañante designada. Incluso fue a la prueba de vestidos en la que la nueva esposa de su padre eligió qué usar en su gran noche. Esta aparición constante de la niña de 12 años se respetó también este sábado, porque los recién casados celebraron con ella cada movimiento. Incluso se hicieron públicas algunas imágenes tiernas de Rufina junto a Cabré y también junto a la pareja.
Es que la hija mayor del actor fue la encargada de una tarea más que importante: llevar los anillos hasta el altar y entregárselos a su padre. Pero no solo eso. Para ingresar por la pasarela central hasta el altar, Cabré tuvo de compañera a su persona favorita, porque fue Rufina quien lo entregó en el sagrario.
“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron en sus cuentas de Instagram con un carrusel de imágenes que compartieron con las fotografías de la gran noche. Allí se vio también a Rufina bailando, saltando y celebrando con el nuevo matrimonio. Pero la foto que más ternura causó fue una en la que se capturó a padre e hija de espaldas, con la mano del actor sobre el hombro de Rufina.
La temática del casamiento de Cabré
El ambiente de cuento de hadas generado con la ambientación de la boda no fue casual, sino una decisión adrede. Se optó por un estilo de bosque élfico encantado para transmitir la magia propia de estas historias. Es que tanto Cabré como Pardo son fanáticos de la saga “El señor de los anillos”, razón por la cual habrían querido que su boda se asemejara a La Comarca, el lugar en que vive Frodo Bolsón.
Además de la vegetación, se colgaron lámparas que parecían provenir del cielo y la ceremonia religiosa se celebró al lado de un lago tenuemente iluminado. Como cotillón se usaron flores, vinchas, césped, orejas de animales y también orejas de elfo alargadas y puntiagudas.