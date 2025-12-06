Tucumán Central ganó por un detalle y avanzó a cuartos del Regional Amateur

Había olor a penales desde la platea. El clima, la tensión y la paridad de la serie hacían prever que la llave entre Tucumán Central y Sportivo Guzmán podía definirse desde los doce pasos. Pero en un duelo donde cada error podía costar la clasificación, la diferencia llegó antes y en el momento menos esperado. A los 24 minutos del segundo tiempo, una salida en falso de la última línea del “Juliano” dejó la pelota servida para Nelson Martínez Llanos, que leyó la jugada, se filtró rápido y definió ante la salida desesperada de Nahuel Abregú. Fue el único gol del partido y el que selló el pase del equipo de Villa Alem a los cuartos de final del Regional Federal Amateur.