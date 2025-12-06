Tucumán Central ganó por un detalle y avanzó a cuartos del Regional Amateur

Había olor a penales desde la platea. El clima, la tensión y la paridad de la serie hacían prever que la llave entre Tucumán Central y Sportivo Guzmán podía definirse desde los doce pasos. Pero en un duelo donde cada error podía costar la clasificación, la diferencia llegó antes y en el momento menos esperado. A los 24 minutos del segundo tiempo, una salida en falso de la última línea del “Juliano” dejó la pelota servida para Nelson Martínez Llanos, que leyó la jugada, se filtró rápido y definió ante la salida desesperada de Nahuel Abregú. Fue el único gol del partido y el que selló el pase del equipo de Villa Alem a los cuartos de final del Regional Federal Amateur.
El global terminó 1-0 y, por momentos, pareció fiel reflejo de una serie cortada, friccionada e imprecisa. “Uno sabía que algún error iba a haber en el encuentro y nosotros teníamos que estar finos. Ahí estuvo la diferencia”, explicó Martínez Llanos, consciente de que la clasificación se resolvió en un instante de lucidez. Para el goleador, el triunfo tuvo un valor especial: “Esto vale mucho para el grupo. Fue un partido intenso, impreciso. Una jugada rápida, por suerte entró. Vamos paso a paso, con la misma actitud vamos a tratar de seguir pasando de llave”.
El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras, aunque cada una tuvo peso propio. Sportivo estuvo cerca con un tiro libre de Agustín Smith que reventó el ángulo izquierdo de Daniel Moyano y dejó al estadio conteniendo el aliento. Tucumán Central respondió con una chance nítida en los pies de Bruno Medina, que quedó mano a mano con Abregú pero definió sin precisión.
La segunda parte arrancó cuesta arriba para el espectáculo: imprecisiones, choques, mucha disputa y poca claridad. Ninguno lograba hilvanar tres pases limpios ni generar superioridades. Hasta que llegó la jugada que cambió el destino del partido. El error defensivo de Sportivo, el olfato del delantero y la definición quirúrgica rompieron la monotonía y desataron la euforia visitante.
El local sintió el golpe. Desde ese momento, apostó a cargar el área con centros y pelotas aéreas. Pero allí se hizo gigante la dupla central de Tucumán Central: Francisco Gramajo y Patricio Krupoviesa despejaron todo lo que cayó en su zona, sosteniendo al equipo en un tramo en el que el rival buscó con más empuje que ideas.
De contragolpe, los dirigidos por Walter Arrieta incluso tuvieron la chance de liquidar la serie, pero fallaron en la estocada final. Sportivo, en cambio, insistió por la vía equivocada: buscó por arriba cuando su mejor versión siempre apareció por los costados. El tiempo se fue consumiendo y la ansiedad del local contrastó con la solidez visitante.
El pitazo final dejó dos postales. Por un lado, la ovación del público para Sportivo, que dejó todo. Por el otro, la celebración medida pero orgullosa de Tucumán Central, que se llevó de Villa Alem una clasificación que, en el balance de los 180 minutos, resultó justa. Ahora, espera rival: saldrá del choque entre San Pablo y Central Norte, que definirán hoy su propia suerte.
La llave se resolvió por un detalle. Y Tucumán Central tuvo la precisión que el contexto pedía.