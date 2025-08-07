Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una herramienta del presente. Ahora, Yerba Buena se propone acercarla a la comunidad con un curso gratuito que promete derribar mitos y abrir puertas.
Durante agosto, la Casa de la Cultura se transformará en un laboratorio de ideas donde cualquier persona, sin importar su formación, podrá aprender a crear chatbots, diseñar prompts efectivos y entender cómo funcionan las tecnologías que están redefiniendo el mundo.
“Introducción a la Inteligencia Artificial Moderna” es el nombre de esta iniciativa que busca despertar curiosidad y brindar herramientas prácticas a jóvenes, adultos y profesionales que quieren dar su primer paso en el universo de la IA generativa.
Aprender desde cero y sin miedo
El curso está pensado para quienes sienten que la inteligencia artificial es demasiado compleja o lejana. Con la dirección de Loai Deeb y el desarrollo de Luai Academy, la propuesta se construye con un enfoque interactivo que combina teoría y práctica.
Cada martes de agosto, a las 11, los asistentes tendrán una hora para sumergirse en conceptos como procesamiento del lenguaje natural, generación de contenido y usos éticos de estas tecnologías. Todo explicado con ejemplos simples y ejercicios diseñados para aprender haciendo.
“Queremos que cualquiera pueda entender cómo funciona y, sobre todo, cómo puede aplicarla en su vida”, explicaron los organizadores. Esta dinámica busca que tanto estudiantes como trabajadores vean en la IA una herramienta cercana, útil y creativa.
Chatbots, prompts y proyectos finales
A medida de que avanzan las clases, el curso invita a diseñar chatbots y a dominar la creación de prompts efectivos, una habilidad que hoy es clave en entornos laborales y académicos.
El módulo final propone un desafío práctico: cada participante deberá presentar un proyecto que integre todo lo aprendido, con acompañamiento docente y libertad para elegir la temática. Así, las ideas personales se convierten en el eje del aprendizaje.
Cómo inscribirse y sumarse a la experiencia
El curso se dictará en la Casa de la Cultura ubicada en Higueritas 1.850, un espacio elegido para facilitar el acceso a los vecinos de Yerba Buena.
La inscripción es gratuita y se realiza completando un formulario online. “No hay requisitos previos, solo ganas de aprender y curiosidad por explorar el mundo de la IA”, destacaron los organizadores.
Con esta iniciativa, Yerba Buena busca posicionarse como un punto de referencia en innovación educativa y acercar a más jóvenes a las herramientas que están moldeando el futuro.