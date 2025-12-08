Empleados de comercio: quiénes lo recibirán y de cuánto es el nuevo bono de fin de año

Una gran parte de los empleados de comercio recibirán un pago extra en concepto de bono de fin de año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) logró acordar con grandes cadenas de supermercados la entrega de un bono que los trabajadores podrán aprovechar para las fiestas de fin de año. Aunque aún no se confirmó, la suma se entregaría en una fecha próxima al pago del aguinaldo.
La firma alcanza a cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Día y otras empresas más chicas del sector e impactará en miles de trabajadores y, por ende, en sus familias. “Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, indicaron desde el gremio que dirige Armando Cavalieri.
¿De cuánto es el bono para empleados de supermercados?
El bono que se entregará tendrá un monto de $170.000 y se espera que tenga formato de voucher o cupón para hacer compras dentro de las propias cadenas de supermercados. Pero esa no será la única suma que recibirán. En las últimas paritarias, se acordó también el pago de un monto no remunerativo de $60.000 para los empleados de comercio que se abonará hasta marzo del año próximo.
Según fijó la firma del convenio, los importes no remunerativos pactados deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del aguinaldo, las indemnizaciones originadas con motivo de la extinción encausada del contrato de trabajo, las horas extraordinarias y el cálculo de la licencia ordinaria por vacaciones.
Empleados de comercio: escala salarial de diciembre
Maestranza:
- Categoría A: $1.095.795
- Categoría B: $1.098.852
- Categoría C: $1.109.560
Administrativos.
- Categoría A: $1.107.268
- Categoría B: $1.111.860
- Categoría C: $1.116.448
- Categoría D: $1.130.218
- Categoría E: $1.141.690
- Categoría F: $1.158.519
Cajeros:
- Categoría A: $1.111.091
- Categoría B: $1.116.448
- Categoría C: $1.123.333
Auxiliares Generales:
- Categoría A: $1.111.091
- Categoría B: $1.118.740
- Categoría C: $1.143.985
Auxiliares Especiales:
- Categoría A: $1.120.274
- Categoría B: $1.134.041
Vendedores:
Categoría A: $1.111.091
Categoría B: $1.134.044
Categoría C: $1.141.690
Categoría D: $1.158.519