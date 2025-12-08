Empleados de comercio: quiénes lo recibirán y de cuánto es el nuevo bono de fin de año

¿De cuánto es el bono para empleados de supermercados?

El bono que se entregará tendrá un monto de $170.000 y se espera que tenga formato de voucher o cupón para hacer compras dentro de las propias cadenas de supermercados. Pero esa no será la única suma que recibirán. En las últimas paritarias, se acordó también el pago de un monto no remunerativo de $60.000 para los empleados de comercio que se abonará hasta marzo del año próximo.