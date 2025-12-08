Secciones
EconomíaNoticias económicas

Empleados de comercio: quiénes lo recibirán y de cuánto es el nuevo bono de fin de año

Faecys acordó un pago que no estaba previsto pero que un sector del rubro podrá aprovechar para las fiestas.

El bono pactado se sumará a los $40.000 acordados en paritarias de empleados de comercio. El bono pactado se sumará a los $40.000 acordados en paritarias de empleados de comercio. Foto: Los Andes
Hace 4 Hs

Una gran parte de los empleados de comercio recibirán un pago extra en concepto de bono de fin de año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) logró acordar con grandes cadenas de supermercados la entrega de un bono que los trabajadores podrán aprovechar para las fiestas de fin de año. Aunque aún no se confirmó, la suma se entregaría en una fecha próxima al pago del aguinaldo.

De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el último aumento del Gobierno

De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el último aumento del Gobierno

La firma alcanza a cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Día y otras empresas más chicas del sector e impactará en miles de trabajadores y, por ende, en sus familias. “Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, indicaron desde el gremio que dirige Armando Cavalieri.

¿De cuánto es el bono para empleados de supermercados?

El bono que se entregará tendrá un monto de $170.000 y se espera que tenga formato de voucher o cupón para hacer compras dentro de las propias cadenas de supermercados. Pero esa no será la única suma que recibirán. En las últimas paritarias, se acordó también el pago de un monto no remunerativo de $60.000 para los empleados de comercio que se abonará hasta marzo del año próximo.

Según fijó la firma del convenio, los importes no remunerativos pactados deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del aguinaldo, las indemnizaciones originadas con motivo de la extinción encausada del contrato de trabajo, las horas extraordinarias y el cálculo de la licencia ordinaria por vacaciones.

Empleados de comercio: escala salarial de diciembre

Maestranza:

- Categoría A: $1.095.795

- Categoría B: $1.098.852

- Categoría C: $1.109.560

Administrativos.

- Categoría A: $1.107.268

- Categoría B: $1.111.860

- Categoría C: $1.116.448

- Categoría D: $1.130.218

- Categoría E: $1.141.690

- Categoría F: $1.158.519

Cajeros:

- Categoría A: $1.111.091

- Categoría B: $1.116.448

- Categoría C: $1.123.333

Auxiliares Generales:

- Categoría A: $1.111.091

- Categoría B: $1.118.740

- Categoría C: $1.143.985

Auxiliares Especiales:

- Categoría A: $1.120.274

- Categoría B: $1.134.041

Vendedores:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.134.044

Categoría C: $1.141.690

Categoría D: $1.158.519

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
6

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios