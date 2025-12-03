De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el último aumento del Gobierno

Sin un consenso en las negociaciones entre representantes sindicales y empleadores, el Gobierno Nacional dictaminó de manera unilateral una nueva escala de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil hasta agosto del 2026. A través de la Resolución 9/2025, el plan de ajustes graduales se aplica de manera inmediata.
Este miércoles el gobierno de Jaier Milei decidió el nuevo esquema del Salario Mínimo Vital y Móvil que fue publicado en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por la presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Silvana Testa, donde se establecen incrementos escalonados por 10 meses.
El aumento acumulado hasta agosto 2026
Con los nuevos montos fijados desde noviembre de 2025, los nuevos pisos de ingresos del sector formal demuestran un incremento que alcanzaría los $54.400 en diez meses. Con este esquema, el salario mínimo pasará de los $322.200 vigentes hasta octubre a $376.600 en agosto, buscando evitar el retraso del poder adquisitivo tras el cierre sin acuerdo de la última instancia de diálogo tripartito.
Los diez tramos consecutivos de aumento comienzan en noviembre de 2025 y establece el sueldo básico en $328.400 para los trabajadores mensualizados de jornada completa. La normativa fija el valor para los trabajadores jornalizados en $1642 por hora.
El aumento mes a mes
La escala continúa su ascenso mes a mes, demostrando en un análisis general un aumento de aproximadamente un 1.27%, con un acumulado hasta agosto de aproximadamente un 14.68%. La resolución establece un sendero de aumentos decrecientes en su ritmo porcentual, ya que los mayores ajustes se darán, en términos porcentuales, en el inicio del período.
Después de noviembre, el piso de ingresos sube a $334.800 a partir de diciembre de 2025. El valor horario para ese mes será de $1674. El cronograma avanza hacia el año siguiente con nuevas actualizaciones mensuales. La cifra se eleva a $341.000 en enero de 2026 con una hora de trabajo valuada en $1705.
En febrero de 2026 presenta otro ajuste, con un monto total de $346.800 en febrero y la hora se paga a $1734. Marzo marca una nueva suba y sitúa el salario en $352.400 con un valor horario de $1762. La tendencia alcista se mantiene en abril de 2026. En ese momento el sueldo básico alcanza los $357.800 y la hora laboral los $1789.
La segunda mitad del esquema proyectado completa el sendero de incrementos. El ingreso mínimo será de $363.000 en mayo de 2026 acompañado por un valor de hora de $1815 y para junio la cifra mensual llegará a $367.800 y la horaria a $1839. Para julio el monto se establece en $372.400 y $1862 respectivamente. El tramo final de esta resolución aplica desde el 1° de agosto de 2026 y lleva el salario a $376.600 con un valor por hora de $1883.
Cómo queda el Salario Mínimo, Vital y Móvil mes a mes
En un resumen, el Salario Mínimo Vital y Móvil se establece mes a mes de la siguiente manera:
Noviembre 2025: $328.400 mensuales | $1.642 por hora
Diciembre 2025: $334.800 | $1.674
Enero 2026: $341.000 | $1.705
Febrero 2026: $346.800 | $1.734
Marzo 2026: $352.400 | $1.762
Abril 2026: $357.800 | $1.789
Mayo 2026: $363.000 | $1.815
Junio 2026: $367.800 | $1.839
Julio 2026: $372.400 | $1.862
Agosto 2026: $376.600 | $1.883