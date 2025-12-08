Controles en la ruta 301: recomendaciones y precauciones para quienes viajan a Lules y a Catamarca

En el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, confirmó que los controles dispuestos a lo largo de la ruta 301 se vienen realizando “con total normalidad y según lo programado”. “Afortunadamente, todo se desarrolla de acuerdo a lo previsto”, aseguró en una charla con LA GACETA.