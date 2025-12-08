Controles en la ruta 301: recomendaciones y precauciones para quienes viajan a Lules y a Catamarca

En el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, confirmó que los controles dispuestos a lo largo de la ruta 301 se vienen realizando “con total normalidad y según lo programado”. “Afortunadamente, todo se desarrolla de acuerdo a lo previsto”, aseguró en una charla con LA GACETA.
Nicastro detalló que se realizan operativos en distintos puntos y horarios. “Se han efectuado algunas retenciones de vehículos por alcoholemia. No puedo afirmar si eran peregrinos, pero sí eran conductores que se dirigían hacia la zona de los santuarios”, explicó.
Precisó que los controles alcanzan a vehículos, motos y caminantes: “Pedimos a todos quienes vayan a utilizar la ruta que tomen todas las previsiones necesarias, sea cual sea el rol en el que transiten”. A su vez, el funcionario confirmó que no se registraron accidentes graves en los últimos días.
La tormenta y la participación de los peregrinos
Consultado sobre el impacto de la tormenta ocurrida anoche, Nicastro señaló que no modificó el flujo de peregrinos. “Es una manifestación de fe muy arraigada. La gente sale con mucha convicción y no se amedrenta por la lluvia. Realmente es valorable el esfuerzo de todos”, reflexionó.
Sobre la versión de un récord histórico de fieles rumbo a Catamarca, indicó que no cuenta con estadísticas oficiales, pero reconoció haber visto “muchísima gente transitando, incluso hoy”.
Recomendaciones y estado del tránsito
Nicastro aclaró que no hay desvíos ni cortes en la ruta 301, aunque sí una mayor lentitud en algunos sectores.
“Como siempre, pedimos paciencia. En ciertos puntos el tránsito será más lento por los controles y por la cantidad de gente y vehículos, sobre todo en los cruces”, remarcó.