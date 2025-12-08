Secciones
SociedadActualidad

Controles en la ruta 301: recomendaciones y precauciones para quienes viajan a Lules y a Catamarca

Vicente Nicastro, secretario de Transporte de la Provincia, confirmó que el operativo se desarrolla con normalidad.

Hace 4 Hs

En el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, confirmó que los controles dispuestos a lo largo de la ruta 301 se vienen realizando “con total normalidad y según lo programado”. “Afortunadamente, todo se desarrolla de acuerdo a lo previsto”, aseguró en una charla con LA GACETA.

Nicastro detalló que se realizan operativos en distintos puntos y horarios. “Se han efectuado algunas retenciones de vehículos por alcoholemia. No puedo afirmar si eran peregrinos, pero sí eran conductores que se dirigían hacia la zona de los santuarios”, explicó.

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Virgen del Valle

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Virgen del Valle

Precisó que los controles alcanzan a vehículos, motos y caminantes: “Pedimos a todos quienes vayan a utilizar la ruta que tomen todas las previsiones necesarias, sea cual sea el rol en el que transiten”. A su vez, el funcionario confirmó que no se registraron accidentes graves en los últimos días.

La tormenta y la participación de los peregrinos

Consultado sobre el impacto de la tormenta ocurrida anoche, Nicastro señaló que no modificó el flujo de peregrinos. “Es una manifestación de fe muy arraigada. La gente sale con mucha convicción y no se amedrenta por la lluvia. Realmente es valorable el esfuerzo de todos”, reflexionó.

Una travesía de fe: viaja a caballo con su nieta hacia Lules para homenajear a la Virgen

Una travesía de fe: viaja a caballo con su nieta hacia Lules para homenajear a la Virgen

Sobre la versión de un récord histórico de fieles rumbo a Catamarca, indicó que no cuenta con estadísticas oficiales, pero reconoció haber visto “muchísima gente transitando, incluso hoy”.

BENDICIÓN. Peregrinos toman gracia en el santuario de La Reducción. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO BENDICIÓN. Peregrinos toman gracia en el santuario de La Reducción. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Recomendaciones y estado del tránsito

Nicastro aclaró que no hay desvíos ni cortes en la ruta 301, aunque sí una mayor lentitud en algunos sectores.
“Como siempre, pedimos paciencia. En ciertos puntos el tránsito será más lento por los controles y por la cantidad de gente y vehículos, sobre todo en los cruces”, remarcó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
6

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Inmaculada Concepción

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Inmaculada Concepción

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Comentarios