Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Tres plataformas de streaming anuncian para este mes el estreno de producciones recientes nacionales que abordan la identidad de género, un filme romántico que cumple 20 años, protagonizado por China Zorrilla, y un documental sobre la música de Lali, junto con otras propuestas
HBO MAX
TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN
SE ESTRENA ESTE VIERNES
La cordobesa Camila Sosa Villada escribió el libro original y protagoniza “Tesis sobre una domesticación”, dirigida por Javier Van de Couter y acompañada por Alfonso Herrera, Carlos Cano, Adriana Ferrer y Susana Varela en el elenco. Una exitosa actriz transgénero y su esposo abogado deciden adoptar un niño, desafiando a la conservadora comunidad argentina. Pero su intención de alcanzar la felicidad doméstica se ve frustrada cuando visitan el pueblo natal de la artista.
ATRAPADO ROBANDO
SE ESTRENA ESTE VIERNES
Hank Thompson (interpretado por Austin Butler), un exprodigio del béisbol que ahora trabaja en un bar de mala muerte en Nueva York, debe cuidar el gato de su vecino Russ (Matt Smith), sin saber que se mete en medio de una banda de gánsters. Debe ingeniárselas para sobrevivir lo suficiente. Dirigida por Darren Aronofsky, aparecen además Regina King y Zoë Kravitz.
EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
SE ESTRENA EL VIERNES 26
Colin Farrell y Margot Robbie (secundados por Kevin Kline) protagonizan esta aventura fantástica de saltos en el tiempo, sobre una pareja que revive momentos importantes del pasado de cada uno, que quizá alteren su futuro cuando se conocen en la boda de un amigo en común.
NETFLIX
Trol 2
YA DISPONIBLE
Cuando otro despiadado trol desata una ola de destrucción en su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas para salvar a su comunidad en esta animación.
Revenant: El renacido
YA DISPONIBLE
Filmada parcialmente en los paisajes naturales de Tierra del Fuego, este filme le valió el único Oscar y su segundo Globo de Oro a Leonardo DiCaprio al interpretar a un cazador que lucha por sobrevivir al ataque de oso en 1820, para vengarse del despiadado mercenario que lo abandonó. Dirigió el mexicano Alejandro González Iñárritu y actúan también Tom Hardy, Will Poulter, Forrest Goodluck y Duane Howard.
El silencio de los inocentes
YA DISPONIBLE
Transformado en un clásico del suspenso desde 1991 y la primera de una saga, sigue a la detective del FBI Clarice Starling en su intento de atrapar a un asesino serial; para lograrlo, debe pedir ayuda al preso Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en caníbal. Jodie Foster, Anthony Hopkins y Ted Levine forman el triángulo central, con la dirección de Jonathan Demme.
Top Gun: Pasión y gloria
YA DISPONIBLE
Un piloto rebelde ingresa a una escuela de combate de élite donde encuentra una competencia intensa, un romance apasionado y un gran peligro en el aire. Película original a punto de cumplir 40 años, con Tom Cruise, Anthony Edwards, Val Kilmer y Tom Skerritt, dirigidos por Tony Scott.
Elvis
SE ESTRENA HOY
Biopic sobre los inicios de Elvis Presley, mientras descubre el mundo de la fama y la fortuna como el rey del rock y en simultáneo lucha por escapar del control de su controvertido representante. Con la dirección de Baz Luhrmann, actúan Austin Butler, Tom Hanks y Olivia DeJonge.
El secreto de Santa
SE ESTRENA MAÑANA
Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa. ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla? Comedia con Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold y Tia Mowry.
LALI: LA QUE GANA EN EL TIEMPO
SE ESTRENA EL JUEVES
Documental que acompaña a la popular cantante pop en su regreso a los escenarios, tras superar desafíos de su vida privada. En entrevistas exclusivas realizadas durante tres años, Lali revela cómo convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, para ser una de las voces más influyentes de su generación.
La Navidad en sus manos 2
SE ESTRENA EL VIERNES
Dentro de los pocos estrenos vinculados con Navidad, llega esta comedia española con un elenco liderado por Santiago Segura (foto) y secuela de un filme de 2023. Cuando la astuta directora de una empresa de juguetes secuestra a Santa Claus, un padre y su hijo deben rescatarlo.
Jay Kelly
ESTRENA EL VIERNES
Recientemente estrenada en las salas de cine, con paso sólo por una semana, llega a la plataforma la historia de un veterano actor estrella del cine que está de viaje por Europa junto a su manager. La gira lo lleva a hacer un repaso de su vida, y a replantearse el distanciamiento con su familia y la falta de amigos reales en su entorno. Dirigidos por Noah Baumbach, el protagonizan George Clooney y Adam Sandler (foto), junto a Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough y Grace Edwards.
It: Capítulo dos
ESTRENA EL VIERNES
Dirigida por el argentino Andy Muschietti, con James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafah, Jay Ryan y Bill Skarsgård, la acción se sitúa 27 años después de que el Club de los Perdedores tuvo su aterrador encuentro con Pennywise. El grupo no tiene más remedio que volver a Derry y terminar lo que empezaron.
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
ESTRENA EL VIERNES 12
Tercer filme de la saga de misterio, al estilo Agatha Christie, con un elenco coral que integran Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner y Andrew Scott, entre otros, con dirección de
Rian Johnson. El sagaz detective Benoit Blanc debe regresar para develar un crimen que de tan perfecto parece imposible. En una iglesia de pueblo con un oscuro pasado, se une a un sacerdote joven y honesto.
Batman inicia
ESTRENA EL VIERNES 12
Para celebrar los 20 años de su estreno, llega este título a Netflix. Cuando una amenaza pone en riesgo su ciudad, Bruce Wayne se enfrenta a la sombría organización que lo entrenó y lucha contra el crimen y su propia conciencia. Dirigida por Christopher Nolan, es protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson y Rutger Hauer. Ese mismo día llegará a la plataforma su secuela, “Batman: El caballero de la noche”, con la aparición del Guasón como genio criminal que aterroriza Ciudad Gótica.
Elsa y Fred
ESTRENA EL LUNES 15
Hace dos décadas llegó a las salas una particular comedia romántica argentino-española, que situó el amor entre dos personas mayores, tema poco tratado en la ficción. Elsa (China Zorrilla) vive enfrente de Alfredo (Manuel Alexandre), y luego de un primer contacto tormentoso nace un romance que sienten como la última oportunidad de ser felices. Dirigió Marcos Carnevale.
Asteroid City
ESTRENA EL MIÉRCOLES 17
Wes Anderson dirige a un elenco coral con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston y Edward Norton, entre muchas figuras más, sobre una competición de Estados Unidos relacionada con la astronomía.
Miss Carbón
ESTRENA EL VIERNES 19
La cineasta argentina Agustina Macri se inspiró en una historia real sobre una mujer trans sueña con trabajar en las minas de carbón. Para lograrlo, deberá enfrentar a un pueblo tradicional marcado por el patriarcado y la superstición y luchar para ganarse su lugar bajo tierra. Actúan Lux Pascal, Laura Grandinetti y Romina Escobar.
Adiós, June
ESTRENA EL VIERNES 24
Kate Winslet dirige y se une a Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn y Andrea Riseborough en una historia sobre el adiós a una madre que padece una enfermedad terminal. El guión explora las dinámicas familiares y cómo lidian con el dolor, el amor y el humor en un momento difícil.
AMAZON PRIME VIDEO
Los que se quedan
SE ESTRENAN HOY
El antipático profesor Paul Hunham se queda en la escuela para vigilar a los pocos alumnos que no pudieron irse de vacaciones. La experiencia rompe con lo rutinario y previsible y se torna inolvidable y de un gran crecimiento humano en este filme de Alexander Payne con Paul Giamatti, Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph.
¡Vaya Navidad!
SE ESTRENA MAÑANA
Michelle Pfeiffer, Denis Leary, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman y Eva Longoria encaran los personajes de esta comedia. Claire Clauster es el sostén de su caótica pero entrañable familia, y organiza una excursión especial de Navidad. Ellos la olvidan en casa y, harta de no ser valorada, emprende una escapada que le revela una experiencia magia inesperada.
Merv
SE ESTRENA EL MIÉRCOLES 10
Tras separarse, una expareja emprende un viaje con su perro para animarlo y acaba redescubriendo su amor entre paisajes memorables, aventuras y enredos. Jessica Swale dirige a Zooey Deschanel, Charlie Cox, Russ Owens y Ellyn Jameson.
En esa dirección
SE ESTRENA EL MIÉRCOLES 10
En un viaje lleno de tensión, los protagonistas desvelan secretos, toman decisiones y viven emociones que los cambian, demostrando cómo sus destinos se cruzan de maneras insospechadas. Con Jacob Elordi, Zachary Quinto, Patrick J. Adams y Troy Evans, y la dirección de Jeffrey Darling.
ÁNGELES INESPERADOS
SE ESTRENA EL VIERNES 12
Basada en una historia real, una peluquera convoca a su comunidad para salvar a la hija gravemente enferma de un padre viudo, demostrando que la unión cambia destinos. Jon Gunn dirige a Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell, Skywalker Hughes y Nancy Travis.
El buen vecino
SE ESTRENA EL VIERNES 26
Jonathan Rhys Meyers y Bruce Davison interpretan -bajo la dirección de Stephan Rick- a dos vecinos muy distintos cuyas vidas dan un giro trágico cuando uno atropella a una joven accidentalmente. El hecho desencadena secretos, culpa y conflictos que amenazan con destruir todo a su alrededor.
DISNEY +
EL JOCKEY
ESTRENA EL MIÉRCOLES 11
Dirigida por el argentino Luis Ortega y protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho, la trama sigue a Remo Manfredini , una leyenda del turf cuya conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento, mientras está con su pareja embarazada Abril. Ambos corren para Sirena, un empresario mafioso y obsesionado. Luego de sufrir un grave accidente, Remo desaparece del hospital y deambula sin identidad por las calles de Buenos Aires. Sirena lo quiere vivo o muerto, mientras Abril intenta encontrarlo.
Elton John: Never Too Late
SE ESTRENA EL VIERNES 13
Este documental acompaña a Elton John en sus reflexiones sobre su vida y los impresionantes inicios de sus 50 años de carrera, en un viaje emocional, íntimo e inspirador que cierra un ciclo, mientras prepara su último concierto en Estados Unidos.
Blink
SE ESTRENA EL MARTES 17
Los hermanos Mia, Colin y Laurent padecen retinosis pigmentaria, una rara enfermedad que produce un deterioro progresivo e incurable de la vista. La familia decidió emprender un viaje alrededor del mundo para construir su memoria visual y experimentar toda su belleza.
MUBI
ELLAS HABLAN
YA DISPONIBLE
Ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado en 2022, esta realización de Sarah Polley y con un elenco integrado por Rooney Mara, Jessie Buckley y Claire Foy, el guión está basado en la novela de 2018 de la escritora canadiense Miriam Toews e inspirado en hechos reales en la Colonia Manitoba en Bolivia: sigue a un grupo de mujeres de una comunidad muy aislada que intenta entender su fe y su vida diaria después de descubrir los abusos que los hombres han cometido por años, para decidir forjar un futuro mejor para ellas y sus hijos.
BOTTOMS / EL CLUB DE LAS PERDEDORAS
YA DISPONIBLE
Rachel Sennott y Ayo Edebiri interpretan a dos chicas impopulares en su último año de secundaria, que crean un club de la pelea con la idea de perder la virginidad con las porristas, pero todo se les sale de las manos. Dirigida por Emma Seligman, enfoca irónicamente las relaciones LGBTQ+ adolescentes.
ALIEN0089
ESTRENA EL VIERNES
Cortometraje chileno de tecno-horror, dirigido y escrito por Valeria Hoffman, que recrea la estética de los videojuegos mientras sigue a una gamer que sube un testimonio para denunciar el acoso que sufre, mientras un desconocido entra a su casa y hackea su computador.
MENTE MAESTRA
SE ESTRENA EL VIERNES 12
Kelly Reichardt estrenó en el Festival de Cannes este ingenioso retrato de un aspirante a ladrón cuya vida se desmorona tras un fallido golpe en los suburbios estadounidenses en los años 70, protagonizada por Josh O’Connor, para reflexionar sobre el costo de la independencia y las ilusiones que sostienen, y quiebran, al sueño americano.
¡HUYE!
SE ESTRENA EL LUNES 15
Este filme fue, en 2017, la ópera prima de Jordan Peele e inmediatamente lo posicionó como referencia del terror moderno. Con un guion ganador del Oscar y una interpretación de Daniel Kaluuya, este thriller transforma la ansiedad racial en un relato de opresión, manipulación y miedo.