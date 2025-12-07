A los 73 años murió Martin Parr, cronista del paraíso insoportable

El mejor aliado de Parr en esa operación de demolición es el humor. El humor desacraliza. Quita a las cosas su barniz de naturalidad, las devuelve a su condición de artificio. En ciertos contextos —políticos, sociales— es también una forma de supervivencia, la única vía para decir lo indecible. El humor permite salir de la diplomacia, que suele parecerse demasiado a la hipocresía, y lanzar una verdad que el otro tolera apenas, con una sonrisa forzada. “Nunca te tomes en serio algo que no te haga reír”: la frase condensa bien esa lógica.