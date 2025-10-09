Dos tucumanos harán historia en el Panamericano de Kickboxing en Colombia

El esfuerzo, la constancia y el amor por el deporte llevaron al Team Invictus a escribir una historia que hoy emociona al kickboxing tucumano. A fines de marzo, el equipo dirigido por el sensei Franco Jiménez viajó a Buenos Aires para competir en la Copa Argentina 2025, clasificatorio al Torneo Panamericano de la WKF. Con apenas cuatro competidores, el conjunto logró una actuación destacada: nueve medallas y el puesto 12° en el medallero general, entre 72 equipos de todo el país.