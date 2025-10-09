Dos tucumanos harán historia en el Panamericano de Kickboxing en Colombia

El esfuerzo, la constancia y el amor por el deporte llevaron al Team Invictus a escribir una historia que hoy emociona al kickboxing tucumano. A fines de marzo, el equipo dirigido por el sensei Franco Jiménez viajó a Buenos Aires para competir en la Copa Argentina 2025, clasificatorio al Torneo Panamericano de la WKF. Con apenas cuatro competidores, el conjunto logró una actuación destacada: nueve medallas y el puesto 12° en el medallero general, entre 72 equipos de todo el país.
“Fue un orgullo enorme para nosotros. Apenas éramos cuatro competidores y aun así trajimos nueve medallas. Eso habla del esfuerzo y el compromiso de cada uno”, contó Gabriela Ruiz, encargada de la de gestión del grupo.
De aquella competencia quedaron clasificados Juan Pérez y Nahuel Mure, quienes representarán a Tucumán en el Panamericano que se disputará del 12 al 15 de noviembre en Bucaramanga, Colombia. Los otros dos integrantes del plantel, Patricio García y Baltazar Molina, no podrán viajar por motivos personales, pero acompañan de cerca el proceso de preparación.
Pérez, en la categoría Juvenil, conquistó dos medallas de oro en Kick Boxing y Kick Light (ambas en la clase A). Por su parte, Mure, que se sumó al equipo después del clasificatorio, obtuvo cuatro medallas de oro y tres de plata, un rendimiento sobresaliente para su debut.
A poco más de un mes del viaje, los chicos siguen entrenando intensamente, pero necesitan apoyo económico para poder concretar el sueño de representar a la provincia en el exterior. “Estamos a un paso de cumplir un sueño que todo deportista anhela, el de competir por el país. Toda ayuda es bienvenida”, expresó Ruiz.
Desde el equipo agradecieron especialmente al ministro del Interior, Darío Monteros, quien brindó su colaboración y apoyo al grupo, y remarcaron que siguen en la búsqueda de sponsors que los acompañen en esta etapa decisiva.
El Team Invictus dejó en alto el nombre de Tucumán en la Copa Argentina y ahora se prepara para hacerlo en el Panamericano. La meta es una sola: subir al ring en Colombia sabiendo que detrás de cada golpe hay una provincia entera alentando.