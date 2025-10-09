Secciones
DeportesMás deportes

Dos tucumanos harán historia en el Panamericano de Kickboxing en Colombia

Juan Pérez y Nahuel Mure, integrantes del Team Invictus, clasificaron al torneo continental de la WKF que se disputará en noviembre

RUMBO AL PANAMERICANO. Nahuel Mure, Juan Pérez Ledesma y el sensei Franco Jiménez, representantes del Team Invictus que competirán en Colombia. RUMBO AL PANAMERICANO. Nahuel Mure, Juan Pérez Ledesma y el sensei Franco Jiménez, representantes del Team Invictus que competirán en Colombia. Gentileza Gabriela Ruiz
Hace 17 Min

El esfuerzo, la constancia y el amor por el deporte llevaron al Team Invictus a escribir una historia que hoy emociona al kickboxing tucumano. A fines de marzo, el equipo dirigido por el sensei Franco Jiménez viajó a Buenos Aires para competir en la Copa Argentina 2025, clasificatorio al Torneo Panamericano de la WKF. Con apenas cuatro competidores, el conjunto logró una actuación destacada: nueve medallas y el puesto 12° en el medallero general, entre 72 equipos de todo el país.

“Fue un orgullo enorme para nosotros. Apenas éramos cuatro competidores y aun así trajimos nueve medallas. Eso habla del esfuerzo y el compromiso de cada uno”, contó Gabriela Ruiz, encargada de la de gestión del grupo.

De aquella competencia quedaron clasificados Juan Pérez y Nahuel Mure, quienes representarán a Tucumán en el Panamericano que se disputará del 12 al 15 de noviembre en Bucaramanga, Colombia. Los otros dos integrantes del plantel, Patricio García y Baltazar Molina, no podrán viajar por motivos personales, pero acompañan de cerca el proceso de preparación.

EQUIPO TUCUMANO. De izquierda a derecha: Matías Gómez, Baltazar Molina, el sensei Franco Jiménez, Juan Pérez Ledesma, Patricio García y Matías Martínez, integrantes del Team Invictus EQUIPO TUCUMANO. De izquierda a derecha: Matías Gómez, Baltazar Molina, el sensei Franco Jiménez, Juan Pérez Ledesma, Patricio García y Matías Martínez, integrantes del Team Invictus Gentileza Gabriela Ruiz

Pérez, en la categoría Juvenil, conquistó dos medallas de oro en Kick Boxing y Kick Light (ambas en la clase A). Por su parte, Mure, que se sumó al equipo después del clasificatorio, obtuvo cuatro medallas de oro y tres de plata, un rendimiento sobresaliente para su debut.

A poco más de un mes del viaje, los chicos siguen entrenando intensamente, pero necesitan apoyo económico para poder concretar el sueño de representar a la provincia en el exterior. “Estamos a un paso de cumplir un sueño que todo deportista anhela, el de competir por el país. Toda ayuda es bienvenida”, expresó Ruiz.

Desde el equipo agradecieron especialmente al ministro del Interior, Darío Monteros, quien brindó su colaboración y apoyo al grupo, y remarcaron que siguen en la búsqueda de sponsors que los acompañen en esta etapa decisiva.

El Team Invictus dejó en alto el nombre de Tucumán en la Copa Argentina y ahora se prepara para hacerlo en el Panamericano. La meta es una sola: subir al ring en Colombia sabiendo que detrás de cada golpe hay una provincia entera alentando.

Temas TucumánColombia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
4

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
5

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios