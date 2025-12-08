Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

Los beneficiarios de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social ya están esperando a recibir su pago de diciembre. Para ello, los titulares de prestaciones podrán ingresar a Mi Anses desde sus celulares o computadoras para conocer cuándo recibirán su depósito. El Ministerio de Capital Humano habilitará esta semana el pago a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo.
El final del año está cada vez más cerca y los argentinos empiezan a hacer planes con su sueldo anual complementario. Por eso los prestatarios de los programas de Anses se preguntan si recibirán su aguinaldo o un bono por fin de año. Aunque se esperaba una ayuda, este programa no recibirá ningún monto extra por diciembre, por lo que se percibirá la habitual suma de $78.000 como de costumbre.
Por lo que resta, los titulares podrán ingresar a sus cuentas desde este martes. El ministerio que dirige Sandra Pettovello anunció que los depósitos se harán este 9 de diciembre.
Quiénes pueden inscribirse a Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Podrán inscribirse aquellas personas que tengan entre 18 y 49 años que:
- Perciban la Asignación Universal por Hijo.
- Perciban la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
- Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Reciban prestaciones de carácter alimentario.
- Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo.
- Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
- Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporales o estacionales.
- Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las remuneraciones.