Mi Anses: ¿habrá bono o aguinaldo para los titulares de Volver al Trabajo?

El final del año está cada vez más cerca y los argentinos empiezan a hacer planes con su sueldo anual complementario. Por eso los prestatarios de los programas de Anses se preguntan si recibirán su aguinaldo o un bono por fin de año. Aunque se esperaba una ayuda, este programa no recibirá ningún monto extra por diciembre, por lo que se percibirá la habitual suma de $78.000 como de costumbre.