Mi Anses: calendario de pago de jubilaciones, AUE, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de diciembre. El cronograma iniciará luego del feriado, por lo que la jornada extraordinaria no afectará la seguidilla de días de pago. Entre quienes abrirán este nuevo ciclo de pagos están los jubilados que perciban haberes mínimos. Quienes superen el básico cobrarán días después.
Según lo establecido por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, también publicadas en el Boletín Oficial, las prestaciones de Anses se actualizarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El incremento aplicado para diciembre es del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre.
Mi Anses: cuándo cobro en diciembre
Jubilaciones mínimas de Anses
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones superiores a las mínimas de Anses
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y AUH
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre
Pensiones no contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre