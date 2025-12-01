Mi Anses: calendario de pago de jubilaciones, AUE, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de diciembre. El cronograma iniciará luego del feriado, por lo que la jornada extraordinaria no afectará la seguidilla de días de pago. Entre quienes abrirán este nuevo ciclo de pagos están los jubilados que perciban haberes mínimos. Quienes superen el básico cobrarán días después.