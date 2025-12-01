Secciones
EconomíaNoticias económicas

Mi Anses: calendario de pago de jubilaciones, AUE, AUH y SUAF

Los jubilados que perciban la mínima abrirán el ciclo de pagos de este mes.

Este mes la mayoría de las prestaciones de Anses tendrán un incremento en razón del IPC de octubre. Este mes la mayoría de las prestaciones de Anses tendrán un incremento en razón del IPC de octubre.
Hace 28 Min

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de diciembre. El cronograma iniciará luego del feriado, por lo que la jornada extraordinaria no afectará la seguidilla de días de pago. Entre quienes abrirán este nuevo ciclo de pagos están los jubilados que perciban haberes mínimos. Quienes superen el básico cobrarán días después.

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Según lo establecido por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, también publicadas en el Boletín Oficial, las prestaciones de Anses se actualizarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El incremento aplicado para diciembre es del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre.

Mi Anses: cuándo cobro en diciembre

Jubilaciones mínimas de Anses

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones superiores a las mínimas de Anses

- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

- Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y AUH

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Pensiones no contributivas

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Prestaciones Anses: cuándo inicia el pago a jubilados en diciembre

Prestaciones Anses: cuándo inicia el pago a jubilados en diciembre

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios