Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto cerró la temporada en Abu Dhabi y ya piensa en 2026: “Hay mucho por mejorar”

El argentino terminó 20° en Yas Marina y completó un año difícil con Alpine. Sin puntos y con un rendimiento lejos de lo esperado, agradeció que la temporada haya terminado y se enfocó en volver más fuerte en 2026.

ALIVIADO. Colapinto terminó su segundo temporada en la Fórmula 1. Si bien no sumó puntos en 2025, el argentino expresó su optimismo por el cambio de reglamento para la temporada entrante. ALIVIADO. Colapinto terminó su segundo temporada en la Fórmula 1. Si bien no sumó puntos en 2025, el argentino expresó su optimismo por el cambio de reglamento para la temporada entrante.
Hace 2 Hs

Franco Colapinto despidió la temporada 2025 de la Fórmula 1 con sensaciones contrapuestas: alivio por el cierre de un año complicado y optimismo por lo que viene. En el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado en el circuito de Yas Marina, el piloto argentino finalizó en el puesto 20°, sin poder sumar puntos, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó penúltimo. El equipo francés volvió a sufrir falta de ritmo y quedó lejos de la zona de protagonismo.

Colapinto cerró su primera experiencia completa en la categoría con un balance honesto y autocrítico. Tras la carrera, habló con los medios y dejó en claro que el 2025 fue un desafío mayor al esperado. “Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año”, admitió apenas bajó del auto, después de una temporada que coronó a Lando Norris como campeón.

A pesar de los resultados, el argentino rescató el espíritu del equipo. Valoró especialmente la resiliencia interna dentro de Alpine durante un campeonato complejo. “Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”, destacó.

El foco ya está puesto en 2026, el año que marcará un nuevo reglamento técnico y la oportunidad de un reset general para muchas escuderías. Colapinto sabe que tendrá que trabajar desde temprano para llegar competitivo. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año”, señaló.

Con ilusión renovada, también se permitió dejar atrás lo vivido. “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor… con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, dijo.

Temas Fórmula 1Emiratos ArabesArgentinaPierre GaslyLando NorrisFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
6

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Más Noticias
Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Los cabos sueltos en la Policía

Los cabos sueltos en la Policía

Chiqui Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

"Chiqui" Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Comentarios