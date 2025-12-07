Franco Colapinto cerró la temporada en Abu Dhabi y ya piensa en 2026: “Hay mucho por mejorar”

Franco Colapinto despidió la temporada 2025 de la Fórmula 1 con sensaciones contrapuestas: alivio por el cierre de un año complicado y optimismo por lo que viene. En el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado en el circuito de Yas Marina, el piloto argentino finalizó en el puesto 20°, sin poder sumar puntos, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó penúltimo. El equipo francés volvió a sufrir falta de ritmo y quedó lejos de la zona de protagonismo.