Franco Colapinto cerró la temporada en Abu Dhabi y ya piensa en 2026: “Hay mucho por mejorar”

Franco Colapinto despidió la temporada 2025 de la Fórmula 1 con sensaciones contrapuestas: alivio por el cierre de un año complicado y optimismo por lo que viene. En el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado en el circuito de Yas Marina, el piloto argentino finalizó en el puesto 20°, sin poder sumar puntos, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó penúltimo. El equipo francés volvió a sufrir falta de ritmo y quedó lejos de la zona de protagonismo.
Colapinto cerró su primera experiencia completa en la categoría con un balance honesto y autocrítico. Tras la carrera, habló con los medios y dejó en claro que el 2025 fue un desafío mayor al esperado. “Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año”, admitió apenas bajó del auto, después de una temporada que coronó a Lando Norris como campeón.
A pesar de los resultados, el argentino rescató el espíritu del equipo. Valoró especialmente la resiliencia interna dentro de Alpine durante un campeonato complejo. “Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”, destacó.
El foco ya está puesto en 2026, el año que marcará un nuevo reglamento técnico y la oportunidad de un reset general para muchas escuderías. Colapinto sabe que tendrá que trabajar desde temprano para llegar competitivo. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año”, señaló.
Con ilusión renovada, también se permitió dejar atrás lo vivido. “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor… con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, dijo.