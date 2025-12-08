Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

La nueva temporada de MasterChef atraviesa uno de sus momentos más tensos. En las últimas horas, el ciclo culinario de Telefe quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que en Intrusos aseguraran que el programa ya tendría definido a su ganador. La revelación, sumada a un llamativo error de edición que se vio al aire, avivó sospechas sobre la transparencia de la competencia.