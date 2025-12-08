Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

La nueva temporada de MasterChef atraviesa uno de sus momentos más tensos. En las últimas horas, el ciclo culinario de Telefe quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que en Intrusos aseguraran que el programa ya tendría definido a su ganador. La revelación, sumada a un llamativo error de edición que se vio al aire, avivó sospechas sobre la transparencia de la competencia.
Todo comenzó cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, al frente del histórico ciclo de espectáculos de América, dieron a entender que el certamen estaría inclinado a favor de Maxi López. “Está todo encaminado”, remarcó Pallares, retomando una versión que venía circulando en redes y en pasillos televisivos. Para ambos conductores, la continuidad del exdelantero en el programa no sería producto del azar sino de una estrategia ya fijada.
Un reemplazo inesperado y un viaje que aviva teorías
Uno de los puntos que generó mayor debate es el viaje que López realizará a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su segundo hijo. La producción autorizó la ausencia y, en su lugar, ingresará Yanina Latorre como reemplazo temporal.
Desde Intrusos, interpretaron ese movimiento como un indicio más de favoritismo. Según Lussich, la decisión de “guardar” el lugar del participante, permitiéndole regresar a la competencia tras varios días, no es habitual y abre la puerta a lecturas que comprometen la credibilidad del formato.
El error al aire que encendió todas las alarmas
Pero la polémica no se limitó a las especulaciones. El detonante mayor fue un segmento emitido días atrás donde, durante la devolución del plato del Chino Leunis, aparecieron fugazmente Evangelina Anderson y el propio López, a pesar de que ninguno debía estar presente en esa instancia del episodio.
La secuencia fue detectada por televidentes atentos y replicada en redes, lo que obligó a los conductores de Intrusos a profundizar en la cuestión. Lussich sostuvo que se trató de un “insert mal aplicado”, es decir, imágenes tomadas de otra grabación para cubrir un corte. El problema: el equipo habría usado material que exponía a personas que no correspondían a ese momento del certamen.
Para los analistas televisivos, el error desnuda un trabajo de edición excesivo e incluso manipulador. “Si algo así pasa al aire, imaginemos lo que no se ve”, cuestionó Pallares.
La producción en silencio y una audiencia cada vez más desconfiada
Mientras el escándalo crece, desde Telefe aún no emitieron un comunicado ni aclaración sobre las acusaciones. En redes sociales, en cambio, los espectadores dividen posiciones entre quienes creen que se trata de teorías sin sustento y quienes sostienen que la cadena de indicios es suficiente para dudar del resultado final.