¿Conviene el plazo fijo?: la ganancia real de invertir $950.000 en diciembre 2025

Cuánto ganas por depositar $950.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento final de los plazos fijos varía según el canal utilizado para la operación, una distinción que las entidades financieras establecen claramente. Por ejemplo, al constituir un depósito de $950.000 a 30 días en una sucursal física del Banco Nación, el inversor obtiene $16.006,85 en intereses. Esto eleva el monto total a $966.006,85 al finalizar el período. En este escenario presencial, la tasa nominal anual (TNA) se fija en 20,50%, y la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 22,54%. Estos valores sirven como base para la rentabilidad que ofrece la banca tradicional a través de sus oficinas.