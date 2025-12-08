Secciones
¿Conviene el plazo fijo?: la ganancia real de invertir $950.000 en diciembre 2025

El Banco Macro se posiciona a la cabeza de las entidades tradicionales con la tasa nominal anual (TNA) más alta, alcanzando el 38%.

Hace 2 Hs

El Banco Central suprimió la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, permitiendo que cada entidad financiera determine su propio porcentaje. Tras esta medida, el Banco Macro se posiciona a la cabeza de las entidades tradicionales con la tasa nominal anual (TNA) más alta, alcanzando el 38%. Le siguen de cerca el Banco Nación, con un 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires, que ofrece el 34%. 

El cálculo muestra que la tasa efectiva mensual promedio entre los 25 bancos principales se sitúa alrededor del 3,12%. Por ejemplo, un depósito de $650.000 a 30 días se convierte en aproximadamente $663.089,04, generando una ganancia estimada de $13.089,04 en ese período.

El plazo fijo mantiene su relevancia como una de las opciones más consultadas por quienes buscan proteger sus inversiones en pesos. Con la llegada de noviembre de 2025, numerosos argentinos dirigen su atención nuevamente a este instrumento bancario para evaluar la conveniencia de inmovilizar su dinero por un corto plazo, como 30 días, y analizar qué rendimiento real ofrece. 

Cuánto ganas por depositar $950.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento final de los plazos fijos varía según el canal utilizado para la operación, una distinción que las entidades financieras establecen claramente. Por ejemplo, al constituir un depósito de $950.000 a 30 días en una sucursal física del Banco Nación, el inversor obtiene $16.006,85 en intereses. Esto eleva el monto total a $966.006,85 al finalizar el período. En este escenario presencial, la tasa nominal anual (TNA) se fija en 20,50%, y la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 22,54%. Estos valores sirven como base para la rentabilidad que ofrece la banca tradicional a través de sus oficinas.

El resultado económico mejora significativamente cuando la operación se realiza mediante canales electrónicos, como la aplicación o el homebanking de la misma entidad. Utilizando la plataforma digital, la TNA asciende al 24,50% y la TEA llega al 27,45%. Bajo estas condiciones, los intereses generados sobre los $950.000 alcanzan los $19.130,14, permitiendo que el monto final sume $969.130,14. Estas diferencias en las tasas reflejan la estrategia de los bancos de incentivar el uso de sus plataformas digitales a través de condiciones más competitivas para sus clientes.

Tasas de Interés de los bancos más grandes

Una comparativa de las distintas entidades bancarias puede ayudar a  escoger cuál es la más adecuada a nuestro propósito de ahorro. En esta revisión, las tasas de interés de los bancos más grandes y de mayor peso en el sistema financiero varían entre el 22% al 28% de Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos a 30 días.

ICBC: 28%

Banco Macro: 26–28%

Banco Provincia: 26%

Banco Nación: 26%

Banco Credicoop: 24–26%

Banco Ciudad: 24%

Santander: 21–25%

BBVA: 23%

Banco Galicia: 22%

Banco Hipotecario: 27%

Se trata, en general, de tasas conservadoras, acordes con la estrategia de los grandes bancos, que no suelen competir agresivamente por depósitos minoristas en pesos.

