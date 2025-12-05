Quiénes pueden cobrar los $78.000 del programa que reemplazó el Potenciar Trabajo

El Ministerio de Capital Humano anunció a fines de 2023 el fin del programa Potenciar Trabajo. En realidad, se trató de una modificación que conllevaba también ajustes en los destinatarios que percibían una mensualidad del estado. Para reemplazar el plan que buscaba acercar oportunidades laborales a los argentinos, aparecieron dos alternativas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.
El ministerio que dirige Sandra Pettovello prometió reasignar automáticamente a los titulares del ex Potenciar Trabajo a los nuevos planes, según sus perfiles. Para ellos, no fue necesario hacer ningún tipo de trámite. Sin embargo, quienes quieran registrarse por primera vez deberán fijarse primero en los requisitos que deben cumplir para percibir la remuneración y, en segundo lugar, deberán registrarse de forma online.
Volver al Trabajo: variante del programa Potenciar Trabajo
El programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Podrán inscribirse aquellas personas que tengan entre 18 y 49 años que:
- Perciban la Asignación Universal por Hijo.
- Perciban la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
- Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Reciban prestaciones de carácter alimentario.
- Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo.
- Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
- Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporales o estacionales.
- Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las remuneraciones.
Programa de Acompañamiento Social: quiénes pueden inscribirse
Podrán inscribirse las personas mayores de 50 años o madres de cuatro hijos o más menores de 18 años. Busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades. El programa brinda talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.
Los beneficiarios son capacitados para impulsar emprendimientos socioproductivos así como para jubilarse en caso de desearlo y cumplir con la edad y antigüedad requeridas. También reciben ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.
En ambos casos, los interesados deberán inscribirse ingresando al Portal Empleo. Allí se crearán una cuenta y dejarán sus datos personales, de contacto y laborales.