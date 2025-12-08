El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir en el inicio de la semana calurosa

La tormenta desatada durante la tarde y la noche del domingo reconfiguró el estado del tiempo en la provincia y para hoy, según el pronóstico, se espera una jornada inestable, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 26 °C. Este sería el inicio de una escalada térmica, que promete picos de 33 °C para el jueves.