El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir en el inicio de la semana calurosa

La mínima fue de 16 °C. La nubosidad será variable durante la jornada. El pronóstico extendido.

ALGO SOLEADO. La temperatura estará agradable este feriado, en el inicio de una semana que promete máximas por encima de los 30 °C.
Hace 1 Hs

La tormenta desatada durante la tarde y la noche del domingo reconfiguró el estado del tiempo en la provincia y para hoy, según el pronóstico, se espera una jornada inestable, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 26 °C. Este sería el inicio de una escalada térmica, que promete picos de 33 °C para el jueves.   

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 16 °C y que la nubosidad fue cercana al 80%. La humedad superó el 75% y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros.

El cielo podría despejarse levemente en horas del mediodía, cuando la temperatura alcance los 23 °C y la nubosidad se mantenga cercana al 45%. La humedad sería del 65% y los vientos moderados del sector sur. 

Los momentos más cálidos se sucederán durante la siesta y la tarde, cuando la nubosidad descienda hasta el 45% y la temperatura llegue a los 26 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 27 °C. La humedad se mantendrá por debajo del 60%. 

Las condiciones del tiempo serán similares durante la noche, con un 45% de nubosidad y una humedad del 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 °C. 

¿Cómo estará el tiempo durante la semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN anticipa una mínima de 18 °C para el martes, con una nubosidad alta y una temperatura máxima que llegaría a los 29 °C. El miércoles y el jueves serían los días mas cálidos, con máximas de 33 °C. No se descartan lluvias en la madrugada del viernes, que estaría algo nublado y con una máxima de 29 °C.

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

