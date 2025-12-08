El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir en el inicio de la semana calurosa

La tormenta desatada durante la tarde y la noche del domingo reconfiguró el estado del tiempo en la provincia y para hoy, según el pronóstico, se espera una jornada inestable, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 26 °C. Este sería el inicio de una escalada térmica, que promete picos de 33 °C para el jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 16 °C y que la nubosidad fue cercana al 80%. La humedad superó el 75% y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros.
El cielo podría despejarse levemente en horas del mediodía, cuando la temperatura alcance los 23 °C y la nubosidad se mantenga cercana al 45%. La humedad sería del 65% y los vientos moderados del sector sur.
Los momentos más cálidos se sucederán durante la siesta y la tarde, cuando la nubosidad descienda hasta el 45% y la temperatura llegue a los 26 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 27 °C. La humedad se mantendrá por debajo del 60%.
Las condiciones del tiempo serán similares durante la noche, con un 45% de nubosidad y una humedad del 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 °C.
¿Cómo estará el tiempo durante la semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN anticipa una mínima de 18 °C para el martes, con una nubosidad alta y una temperatura máxima que llegaría a los 29 °C. El miércoles y el jueves serían los días mas cálidos, con máximas de 33 °C. No se descartan lluvias en la madrugada del viernes, que estaría algo nublado y con una máxima de 29 °C.