Jonathan Franzen: “Escribo novelas para dar placer, no para dar lecciones”

El escritor estadounidense Jonathan Franzen, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea, reflexionó sobre el oficio de escribir novelas en una extensa entrevista en la que abordó el humor, la construcción de personajes, la relación con el lector y su mirada crítica sobre la tecnología y la cultura digital. Lejos de una literatura solemne, Franzen defendió la comedia, la distancia y el placer como ejes centrales de la ficción.